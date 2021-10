30 millones de kits de prueba rápida para permitir las nuevas reglas del sistema educativo en Israel

Al inaugurar la reunión del gabinete del coronavirus, el Primer Ministro Naftali Bennett, dijo que 30 millones de kits de prueba rápida de coronavirus están en camino a Israel.

Los kits serán fundamentales para permitir el cambio en las reglas de aislamiento dentro del sistema educativo. Según el plan, se realizarán pruebas a los niños con regularidad para identificar rápidamente a los infectados y evitar brotes en las escuelas. Además, si están expuestos a un caso verificado, los estudiantes serán revisados ​​todos los días durante una semana, con un PCR al principio y al final del período, y con pruebas rápidas para los días intermedios, y no lo harán. tienen que poner en cuarentena a menos que resulten positivos, informó The Jerusalem Post

El Ministerio de Salud está trabajando para establecer un Comité de Excepción del Pase Verde, comentó la Jefa del Servicio de Salud Pública, Dra. Sharon Elroy-Price, mientras que el nuevo sistema del Pase Verde continúa presentando fallas técnicas dos días después de que entró en vigencia.

En declaraciones al Comité de Salud de la Knesset, Elroy-Price dijo que el nuevo organismo examinará las situaciones de aquellos que no pueden ser vacunados con un refuerzo porque sufrieron efectos secundarios graves después de la segunda inyección. Según un informe del Canal 12, unos 2.000 israelíes se encuentran en esta situación. Podrán postularse al comité y recibir un Pase Verde .

Actualmente, aquellos que no han podido vacunarse en absoluto por razones de salud no pueden obtener un Pase Verde permanente sino solo temporal al someterse a una prueba, pero al contrario de lo que sucede con otras personas no vacunadas, el costo de la prueba está cubierto por el estado como para niños menores de 12 años que tampoco pueden ser vacunados.

Según las nuevas medidas, desde el domingo, solo las personas que recibieron un refuerzo, se vacunaron dos veces o se recuperaron en los seis meses anteriores o recibieron una vacuna después de recuperarse son elegibles para el Pase Verde, que otorga acceso a varios lugares y actividades, así como a algunos lugares de trabajo.

El sitio web y la aplicación ‘Traffic Light‘ del ministerio, donde los israelíes pueden descargar la documentación, sigue presentando problemas técnicos.

El Primer Ministro se mostró optimista ante los parámetros que muestran una disminución gradual de la morbilidad: “En la lucha contra el coronavirus, parece que en esta etapa tenemos la ventaja”

“La tasa de personas que dan positivo en las pruebas está disminuyendo, la cantidad de pacientes graves se redujo significativamente de 700 a aproximadamente 500 esta mañana y día tras día, las salas de corona en varios hospitales están en proceso de cierre, todo sin un solo día de cierre y sin restricciones radicales y destructivas ”, agregó.

Nombró los casos registrados el día anterior: El lunes se identificaron 3.186 casos nuevos, y el 2,7% de las 126.000 personas examinadas dieron positivo, el porcentaje más bajo desde julio.

Unos 505 pacientes estaban en estado grave, 200 menos de dos semanas antes.

Hasta el martes, la tasa de reproducción, o R, también se había mantenido por debajo de 0,8 durante varios días.

La tasa mide cuántas personas infecta cada portador del virus y refleja una situación de unos diez días antes. Cuando se sitúa por debajo de 1, se considera que la enfermedad está en retroceso.

De igual manera se mostró cauteloso para evitar un nueva ola de contagios: “Esta vez, a pesar de la dirección positiva general, no debemos volvernos complacientes frente a este virus esquivo”

