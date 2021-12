Omicron detectado en las aguas residuales de Israel, dice el zar de COVID

La variante del coronavirus Omicron ha sido detectada en el sistema de alcantarillado de Israel, dijo el lunes el zar de la pandemia del país, una indicación de que la nueva cepa es mucho más frecuente de lo que se pensaba anteriormente.

Según muestras tomadas hace una semana, la mutación se ha encontrado en los sistemas de alcantarillado de las localidades norteñas de Harish y Nesher, en la ciudad central de Netanya y en la ciudad sureña de Ashdod.

Durante una audiencia conjunta especial de los comités de constitución y salud de la Knesset, el profesor Salman Zarka dijo que los funcionarios del Ministerio de Salud se reunirán el lunes para discutir las posibles restricciones a las reuniones públicas y luego presentarlas al primer ministro Naftali Bennett.

“Entendemos que estamos lidiando con una cepa infecciosa, por lo que debemos examinar qué pasos futuros vamos a tomar”, dijo.

Agregó que ha habido un aumento de la infección por COVID entre los niños, así como un pico en los pacientes ingresados ​​en las unidades de casos intensivos.

“Fuimos los primeros en el mundo en ofrecer la tercera dosis de vacuna. Con respecto a las poblaciones en riesgo, estamos discutiendo la posibilidad de ofrecer una cuarta vacuna y veremos si podemos llegar a un entendimiento”.

Durante la misma reunión, el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, advirtió sobre la rápida propagación de la cepa en Israel. “La variante se está acelerando rápidamente y está mostrando una capacidad de propagación que no hemos visto con cepas pasadas”, dijo.

Horowitz nuevamente enfatizó que la única forma efectiva de lidiar con la pandemia es con las vacunas. “No estamos viendo un aumento suficiente de las vacunas”, dijo. “La gente me pregunta ‘¿es culpable el público?’ El público no es culpable pero hay que decir que el estado está ofreciendo las vacunas a todo el mundo de forma gratuita.

“Al final del día, son los padres ante todo los responsables de vacunar a sus hijos. Si un padre elige no vacunar a sus hijos, esa es su prerrogativa. Si desea proteger a sus hijos de la enfermedad, debe protéjalos. Si no quiere que se enfermen gravemente o sufran de COVID durante mucho tiempo, debe vacunarlos. El estado no puede reemplazar la responsabilidad de los padres por sus hijos “.

La directora de Salud Pública, la Dra. Sharon Alroy-Preis, reiteró las declaraciones de Horowitz y dijo que instaría incluso a quienes se recuperaron recientemente del virus a que se vacunen, ya que los anticuerpos naturales parecen ser más débiles cuando se enfrentan a Omicron.

“Las vacunas no tienen efectos secundarios prolongados que duren años. No tiene sentido biológico decirlo. Sabemos de siete millones de niños que fueron vacunados en los Estados Unidos y de 100,000 niños en Israel que no reportaron efectos secundarios significativos”.

También el lunes, Israel agregó a Estados Unidos a su lista de “no vuelos”, citando preocupaciones sobre la propagación de la variante COVID-19 Omicron.

Además de Estados Unidos y Canadá, el gabinete, actuando sobre las recomendaciones del Ministerio de Salud, también votó para poner a Italia, Bélgica, Alemania, Hungría, Marruecos, Portugal, Suiza y Turquía en la lista de exclusión aérea, dijo la oficina del primer ministro Naftali Bennett en un comunicado.

Fuente: Ynetnews.com

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai