Informe: el exjefe del Mossad tuvo una aventura, compartió secretos de estado con una mujer y su esposo

“Contó muchas historias, incluso sobre el Mossad”, dice la esposa del asistente de vuelo con quien Yossi Cohen supuestamente estuvo involucrado románticamente.

El exjefe del Mossad, Yossi Cohen, reveló secretos de estado a una asistente de vuelo con la que estaba teniendo una aventura, así como a su esposo, según un informe de la televisión israelí el domingo.

El programa de investigación HaMakor de Channel 13 informó que el romance comenzó a fines de 2018 y vio a Cohen presumir ante la pareja sobre varios detalles secretos de las operaciones de la agencia de espionaje en todo el mundo, además de brindarles información sobre sus viajes globales.

“Contó muchas historias, incluso sobre el Mossad”, dijo al programa Guy Shiker, una figura muy conocida en los mercados de capital israelíes y esposo de la asistente de vuelo, que no fue identificado. “Es un bocazas. Empezó a decirme que el Mossad estaba ‘sentado’ con un médico de un conocido líder árabe”.

Shiker dijo que Cohen también compartió detalles sobre su estilo de gestión.

“Me dijo: ‘Cuando me nombraron jefe del Mossad, escuche atentamente, en 10 días despedí a seis [altos funcionarios] … porque no eran leales al sistema. No estaban bien. Pensaron que yo era su mejor amigo cuando éramos iguales. En el momento en que fui designado [los despedí], sin piedad”.

Respondiendo al informe, Cohen dijo que nunca compartió ningún secreto de seguridad o información que se suponía que no debía hacerlo.

En un clip separado del programa, que se transmitirá en su totalidad el martes, Shiker dijo que Cohen le enviaría mensajes a su esposa en los que se refería a ella como “mi princesa” y “mi belleza”.

“Amas a mi esposa, ella te ama, estás destruyendo una familia en este momento”, dijo Shiker.

En junio, Channel 13 informó que se sospechaba que Cohen compartía información clasificada con un asistente de vuelo con quien estaba en estrecho contacto personal, y que el fiscal general Avichai Mandelblit estaba revisando una denuncia presentada ante el Ministerio de Justicia.

Cohen negó rotundamente las acusaciones en ese momento y dijo a la cadena: “No hay asistente de vuelo, no hay relación cercana, el fiscal general no me ha contactado” sobre la denuncia.

Poco antes de ese episodio, Cohen enfrentó críticas por una entrevista en la que insinuó que el Mossad hizo explotar la instalación de centrifugado subterránea de Irán en Natanz, dio una descripción precisa de la operación de 2018 en la que la agencia robó el archivo nuclear de Irán de las cajas fuertes de un almacén de Teherán. Confirmó que el principal científico nuclear asesinado de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, había estado en la mira del Mossad durante años, y dijo que el régimen debe comprender que Israel quiere decir lo que dice cuando promete evitar que Irán obtenga armas nucleares.

Desde que dejó el Mossad, Cohen se ha enfrentado a varias acusaciones de violaciones de la ética, incluido un informe a principios de este mes que decía que ayudó a asegurar a su hija un trabajo en una empresa con vínculos con un alto funcionario emiratí mientras aún se desempeñaba como el principal espía de Israel.

En agosto, la policía comenzó a investigar varias acusaciones contra Cohen, entre ellas que le habían regalado ilícitamente 20.000 dólares.

Cohen admite haber recibido el regalo en efectivo del multimillonario empresario australiano James Packer para la boda de su hija, como informó Haaretz por primera vez en mayo. En una entrevista televisiva en junio, poco después de retirarse como jefe de la agencia de espionaje, Cohen habló por primera vez sobre el incidente. Afirmó haber aceptado los fondos después de consultar con el asesor legal del Mossad y dijo que estaba comprometido a devolver el regalo.

El mandato de Cohen como jefe del Mossad terminó en junio, cuando fue sucedido por David Barnea.

Días después, fue nombrado jefe de operaciones en Israel del SoftBank del multimillonario japonés Masayoshi Son.

Cohen, quien fue designado por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, ha dicho que no descartaría la posibilidad de convertirse en primer ministro algún día, aunque todavía no está contemplando tal ambición.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai