En completo secreto y bajo la cobertura civil: se ha formado la rama libanesa de Hamas

En los últimos años, el grupo terrorista Hamas, ha establecido en secreto una rama de su brazo militar, diseñada para crear otro frente para Israel, en caso de un enfrentamiento militar con Gaza. Por primera vez durante la Operación “Guardián de los Muros”, miembros de la rama libanesa del brazo armado de Hamas, dispararon cohetes hacia el norte de Israel.

La decisión de establecer la rama norte se tomó en 2014, luego de la Operación “Margen Protector”, en la que el liderazgo de Hamas se encontró solo en Gaza en la batalla contra Israel, sin asistencia militar externa. Esto allanó el camino para el establecimiento de una fuerza militar en suelo libanés que sería parte integral y subordinada de la organización terrorista. El director del proyecto, que comandó y dirigió el establecimiento de la nueva célula, nombró al líder adjunto de Hamas, Saleh al-Aruri, que se desplaza entre Qatar, Turquía y el Líbano.

En la primera fase, se decidió construir una fuerza militar destinada a hostigar a Israel mediante el lanzamiento de cohetes desde el Líbano, creando así efectivamente otro frente. Hamás entendió que esto era una herramienta que le permitiría desviar la atención de Israel durante un conflicto en Gaza.

Con el establecimiento de la nueva fuerza militar, se reclutaron palestinos que están ideológicamente identificados con la organización y viven en el Líbano, principalmente alrededor de Tzur. El número de terroristas se estima en varios centenares y operan en secreto, bajo cobertura civil y poseen bases de actividad en varias partes del Líbano. La estructura organizativa de la nueva unidad es jerárquica y ordenada. Aunque está en contacto con Gaza, no está directamente subordinado a Hamas y recibe órdenes de los líderes en el extranjero únicamente.

La rama de Hamas en el Líbano recibió entrenamiento con cohetes de fuentes iraníes y actualmente se dedica principalmente a la autoproducción de cohetes a lo largo de decenas de kilómetros. Financian la actividad, entre otras cosas, a través del contrabando y el narcotráfico. Según la visión de Hamas, en el futuro la unidad también debería poseer medios más avanzados, como vehículos aéreos no tripulados.

Por supuesto, Hezbollah está al tanto de las actividades de la rama militar de Hamas en el Líbano, y también ha dado luz verde para su establecimiento. Pero en términos de relaciones de poder entre las organizaciones, Hezbollah tiene la capacidad de vetar la rama en la medida en que no apruebe su desempeño desde territorio libanés. En Israel, a la nueva fuerza inicialmente no se le dio demasiada importancia. Sin embargo, tras el lanzamiento de cohetes que llevaron a cabo durante la reciente operación en la Franja de Gaza, el sistema de defensa comenzó a monitorear sus actividades más de cerca.

La principal preocupación hoy es el disparo de una gran cantidad de cohetes desde la rama norte durante una escalada militar en Gaza, lo que requerirá una fuerte respuesta israelí en el Líbano y también puede arrastrar a Hezbollah al conflicto. El peor de los casos, incluye el lanzamiento de otra campaña en la frontera del norte, en la que Israel y Hezbollah no estaban interesados ​​en absoluto. El miedo se volvió realista después de que Hamas disparara dos cohetes desde el Líbano en julio, uno de los cuales fue interceptado por el sistema de la Cúpula de Hierro y el otro cayó al mar, aunque Hezbollah no aprobó el tiroteo y no fue actualizado al respecto.

Sivan Gobrin desde Israel

