Israel aprueba las vacunas de COVID para niños, los expertos predicen una lucha cuesta arriba por la aceptación

La campaña para vacunar a los niños de 5 a 11 años será ‘muy desafiante’, evalúa un investigador de salud; epidemiólogo advierte sobre las brechas de asimilación entre ricos y pobres.

Israel aprobó el miércoles por la noche las vacunas contra el coronavirus para niños, pero los expertos dicen que queda una larga lucha por delante para convencer a los padres de que las acepten.

Según la decisión, que sigue el ejemplo de Estados Unidos, los niños israelíes de entre 5 y 11 años pronto serán elegibles para recibir dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para niños. Se espera que los primeros envíos de las vacunas especializadas lleguen a Israel la próxima semana, según informes de los medios hebreos.

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud, luego de que 73 de los 75 expertos médicos en un panel del gobierno votaron a favor de la medida en una votación secreta.

“Es una decisión muy importante para una vacuna muy segura”, dijo el epidemiólogo Prof. Nadav Davidovitch a The Times of Israel poco después de la decisión.

“De hecho, esperamos niveles aún más bajos de efectos secundarios, entre otras cosas debido a la dosis más baja y los resultados del estudio de Pfizer, que los observados entre los adolescentes, por lo que si comparamos la alternativa de la infección natural, nos sentimos bastante seguros acerca de las vacunas para niños”.

Davidovitch, jefe del sindicato de médicos, asesor del zar del coronavirus de Israel y profesor de la Universidad Ben Gurión, predijo que los padres de poco más del 50 por ciento de los niños aceptarán rápidamente vacunarse, pero muchos de los demás dudarán.

Otro experto en vacunas, Jumanah Essa-Hadad, dijo que la campaña de vacunación infantil resultará “muy desafiante”.

A Davidovitch le preocupa que los patrones de vacunación puedan abrir una “brecha de coronavirus” en Israel, con familias más ricas, que a menudo están más abiertas a la atención médica preventiva, vacunando a los niños en tasas mucho más altas que las familias más pobres.

Esto conduciría, en oleadas futuras, a tasas exageradas de coronavirus entre los niños y, por extensión, entre los adultos, en áreas con un nivel socioeconómico bajo.

“Necesitamos asegurarnos de que no haya brechas en la vacunación que puedan conducir a brechas en la enfermedad en el futuro”, dijo Davidovitch. “COVID no se acaba y cuando hay casos no queremos que se concentren entre los pobres. Si solo esperamos a que las personas se vacunen, esto podría suceder, como vimos en la campaña de refuerzo, por lo que debemos estar activos para asegurarnos de que no sea así “.

El panorama en Israel se complica por el hecho de que las diferencias socioeconómicas a menudo coinciden con los antecedentes de la comunidad. Las comunidades judías ultraortodoxas y las comunidades árabes son, en promedio, más pobres y más vacilantes sobre las vacunas COVID-19 que otras.

“Espero que los ultraortodoxos vacilen y tengan las tasas más bajas de vacunación infantil con COVID”, dijo Essa-Hadad, investigadora de salud de la Universidad de Bar Ilan y experta en vacunación infantil.

La comunidad árabe tiene una relación compleja con las vacunas infantiles. Essa-Hadad, que es árabe, está llevando a cabo una investigación financiada por la Unión Europea sobre el nivel inusualmente alto de vacunación general entre los árabes israelíes. Alrededor del 96 por ciento de los padres árabes están de acuerdo con que sus hijos tomen la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), un buen criterio para medir los niveles generales de vacunación infantil. Por el contrario, el 54% de los padres judíos dan su consentimiento.

Sin embargo, existe una renuencia con respecto a las vacunas contra el coronavirus entre los adultos y adolescentes árabes, y Essa-Hadad espera que esto se extienda a los niños. Ella piensa que las personas están dispuestas a administrar vacunas establecidas desde hace mucho tiempo, pero son reacias a tomar la vacuna contra el coronavirus porque es nueva y, en el caso de los niños, recién aprobada.

“Hay padres que estaban muy dispuestos a vacunarse, pero dudan con sus hijos porque es muy nuevo y porque ellos mismos pueden haber experimentado efectos secundarios”, dijo Essa-Hadad.

“En la comunidad árabe, el hecho de que los niños estadounidenses ya hayan recibido la vacuna contra el coronavirus no cambiará la opinión de los padres, ya que no se ha administrado durante el tiempo suficiente”.

En todas las comunidades, las iniciativas de educación y campañas sólidas serán clave para la aceptación, agregó Essa-Hadad.

La aprobación israelí se produjo días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Concediera la autorización de la vacuna para el grupo de edad de 5 a 11 años, allanando el camino para que EE. UU. Comenzara a inmunizar a los niños más pequeños.

Un estudio de Pfizer de 2268 niños encontró que la vacuna tenía casi un 91% de efectividad para prevenir las infecciones sintomáticas por COVID-19. La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Estudió las vacunas en 3,100 niños vacunados y concluyó que las vacunas son seguras.

En Israel, las inyecciones de Pfizer sin diluir ya se recomiendan para cualquier persona de 12 años o más, pero los pediatras y muchos padres esperaban ansiosamente protección para los niños más pequeños para detener las infecciones de la variante Delta extra contagiosa y para ayudar a mantener a los niños fuera de la cuarentena y en la escuela. .

Israel parece estar al final de su cuarta ola de coronavirus, ya que las nuevas infecciones y los casos graves han disminuido en las últimas semanas. El martes se registraron casi 500 casos nuevos, en comparación con los miles de casos nuevos diarios hace solo unos meses. Más de 6.2 millones de israelíes han recibido al menos una dosis de vacuna, 5.7 millones recibieron dos dosis y más de 4 millones recibieron la vacuna de refuerzo.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai