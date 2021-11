La historia de 36 años consecutivos del minián previo a la Maratón de Nueva York

Semana Judía de Nueva York vía JTA – El domingo, por 36a vez, Peter Berkowsky se despertará a las 3:00 am, conducirá en la oscuridad desde su casa en Livingston, Nueva Jersey hasta Fort Wadsworth en Staten Island y establecerá un minián o quórum de oración judía, previo en el terreno de salida de la Maratón de la ciudad de Nueva York.

“Anunciamos que el primer minián será a las siete de la mañana. Tan pronto como este termine, y tengamos 10 corredores más reunidos, comenzamos el minián de nuevo”, dijo Berkowsky. “Seguimos haciéndolo hasta que no queden más corredores”, un compromiso que dura toda la mañana , hasta que los 30.000 maratonistas estén listos y corriendo.

El maratón de la ciudad de Nueva York está de regreso después de una pausa de dos años por la pandemia, y Berkowsky está listo para celebrar lo que se conoce como el maratón más grande del mundo, tal como lo ha hecho desde 1983.

Berkowsky, que es abogado y funcionario durante el resto del año, no ha corrido un maratón desde 1984, pero nunca renunciará al minián. “Es mi bebé”, dijo. “Hay demasiadas personas que confían en él”.

Berkowsky cree que el minián es el servicio religioso más antiguo de cualquier tipo en cualquier evento deportivo importante en cualquier parte del mundo, algo de lo que New York Road Runners, el organizador del maratón, está muy orgulloso.

“Tenemos mucha gente que no es ortodoxa, mucha gente que no es observante en absoluto, pero que vienen al minián porque saben que todos los corredores judíos estarán allí”, explicó Berkowsky. “Es muy alentador ver a los corredores compartiendo tefilín, como si un corredor de Francia compartiera sus tefilín con alguien de Sudamérica”.

En los últimos años, el minián ha proporcionado a los corredores los accesorios de oración que pocos querrían llevar a cabo en la carrera de 26.2 millas de largo: Telitim, libros de oración y la pequeña caja negra y correas de cuero de los tefilín que se usan en la cabeza y el brazo durante el tradicional servicio matutino. Berkowksy se asoció con un Jabad local para asegurarse de que tuvieran suficiente.

En el pasado, los corredores podían traer sus propios elementos religiosos y recuperarlos después de la carrera, pero ese servicio se detuvo en 2012.

Los corredores leen la Torá antes de la carrera

Fue un aviso en La Semana Judía que ayudó a que el minián despegara.

En 1983, Berkowsky, a los 41 años, se había puesto tefilín solo un puñado de veces en su vida. Pero cuando su madre murió mientras él entrenaba para el maratón, se comprometió a completar el año completo de luto, que incluye decir el Kadish con un minián tres veces al día.

Tenía que encontrar la manera de reunir a un minián en Fort Wadsworth la mañana de la carrera, por lo que publicó avisos en todos los periódicos judíos locales.

Jim Michaels, un rabino conservador del Centro Hebreo Whitestone en Queens, respondió a un boletín que había visto en The Jewish Week. Berkowsky recordó que Michaels dijo: “Sí, me interesaría. De hecho, lo hice todo por mí mismo en 1982. Fred Lebow pasó caminando y lo miró dos veces cuando me vio parado en medio del patio de armas con los tefilín puestos “.

El difunto Fred Lebow, un sobreviviente del Holocausto nacido como Fischel Lebowitz en Arad, Rumania, fundó el Maratón de la ciudad de Nueva York.

Berkowsky y Michaels colaboraron a través de campañas de boca en boca y boletines de noticias, y ese primer año, asistieron 26 personas. El segundo año, el número se duplicó, impulsado por un equipo israelí que no era “necesariamente observador”, pero que había sido informado de que el minián era donde se reunían todos los corredores judíos.

Minyangoers en 1984

Desde entonces, Michaels se mudó a Maryland, pero el legado del minián se mantuvo. Berkowsky, junto con su asistente Yisroel Davidson, ahora lidera un equipo de 10 voluntarios de toda el área de los tres estados e Israel. Estimó que más de 200 personas participaron en diferentes oleadas del minián el último año que se realizó, en 2019.

“La gran sorpresa para mí es en realidad la poca gente que dice Kadish”, dijo Berkowsky, quien inició la tradición para satisfacer esas necesidades. “Hemos tenido miles de personas participando en el minián en los últimos 36 años. Muy pocos de ellos dicen Kadish. Estas son personas que solo quieren rezar en un minián “.

Berkowsky convirtió en uno de los objetivos del minián mantener vivo el nombre de Fred Lebow después de su muerte en 1994. Fue a Lebow a quien Berkowsky contactó cuando notó, dos años antes, que la carrera de 1986 aterrizaría en Simjat Torá, y quien finalmente movió el Carrera al primer domingo de noviembre, una fecha que se quedó. Fue Lebow quien organizó una carpa para el minián las pocas veces que la carrera cayó en Rosh Jodesh y el minián necesitó llevar una Torá al terreno de partida para celebrar la festividad menor de la Luna Nueva. (La Road Runner’s Society ha proporcionado una carpa permanente desde 2005; este año tendrá electricidad y calentadores).

Era Lebow quien conducía un automóvil por delante de los corredores de maratón, animándolos y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Cuando los corredores corrían por los barrios jasídicos de Williamsburg, Lebow gritaba en yiddish: “¡Los corredores necesitan agua!”.

Cada vez más corredores y asistentes a miniyan, dijo Berkowsky, no conocían a Lebow y algunos ni siquiera reconocen su nombre.

Lebow, explicó Berkowsky, era mucho menos religioso que los miembros de su familia, que se mudaron a Israel, Brooklyn y Monsey, Nueva York cuando llegaron a Estados Unidos como refugiados del Holocausto. “Pero se estaba volviendo mucho más observador en sus últimos meses y años, y creo que probablemente tuvimos mucho que ver con eso”, dijo Berkowsky. Cuando a Lebow le diagnosticaron cáncer cerebral en 1990, el minián se reunió a su alrededor para rezar una oración Mi Sheberach por la curación.

El minián diciendo la oración de Mi Sheberach por Fred Lebow

“Quiero decir, el tipo era un mensch”, dijo Berkowsky. “Realmente lo era”. La última vez que Berkowsky vio a Lebow fue cuando el organizador de la carrera pasó por el minián en 1992. Lebow había decidido, por primera vez, correr en su propia maratón ese año. También fue el único año que se puso tefilín en el minián. Murió dos años después, a los 62 años.

Berkowsky, quien también ayudó a iniciar un minián en el Maratón de Miami, cree que el Maratón de la ciudad de Nueva York es único. “Hay un millón de personas en las calles para animarlo de principio a fin, en todos los diferentes tipos de vecindarios de los cinco condados. No hay otra raza como esa. Me gusta pensar que nuestro minián es una de las cosas que hace que el Maratón de la ciudad de Nueva York sea único, sin duda para los corredores judíos “.

La parte favorita de Berkowsky del servicio es cuando todos los corredores gritan juntos la última bendición de la mañana: “Hanoten Lahayef Koach”, que agradece a Dios por dar fuerza a los cansados, una bendición particularmente conmovedora para decir antes de que los corredores del minián partan en sus 26 millas de viaje.

“Algunas personas que se pusieron tefilín por primera vez en el minián, ¿quién sabe? Podría cambiar sus vidas, ya sabes, podrían decidir hacerlo con más frecuencia ”, dijo Berkowsky, quien dijo que no se ha perdido ni un día de ponerse tefilín desde que comenzó con este minián. “Es algo realmente bueno, que te hace sentir bien”.

Fuente: JTA

