Australia: una imagen de Hitler apareció en la tribuna durante un programa de rugby

El canal de televisión Fox Sports de Australia y el ex jugador de rugby y presentador Matthew Jones han causado una gran controversia en Oceanía.

En el programa de la liga de rugby australiana (NRL, por sus siglas en inglés) decidieron hablar sobre la nueva moda en los estadios de rugby: la colocación de muñecos de cartón en las tribunas con los rostros de los aficionados. Esto sucede debido a que los partidos se juegan a puertas cerradas por la crisis de coronavirus.

La liga de Australia también les ofreció a los aficionados la posibilidad de colocar muñecos de cartón con sus fotografías en la tribuna por 22 dólares, y Jones decidió hacer una broma al respecto. Durante el programa, que fue transmitido en directo, se mostraron las tribunas, y en una de ellas apareció la imagen del dictador nazi, Adolf Hitler. Y Jones no realizó ningún comentario sobre el asunto.

Really @FOXNRL? That’s the joke you’re going to go with? That’s your gag? Hitler? You sure? You vetted that joke, and settled on Hitler. pic.twitter.com/dsykhBLEJx

— Laurie Horesh (@LaurieHoresh) May 31, 2020