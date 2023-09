La directora de la Liga de Fútbol Femenina de EE. UU., Jessica Berman, recurre a su judaísmo para nivelar el campo

Mientras trabaja para hacer crecer su deporte, la alumna de la escuela judía de Brooklyn está acumulando victorias en su batalla por la unidad y la igualdad, comenzando por la igualdad salarial para las jugadoras.

Por Jacob Gurvis

JTA — Algunos fanáticos de los deportes coleccionan cromos. Otros coleccionan autógrafos. Se podría decir que Jessica Berman colecciona ligas deportivas.

Berman, alumna de una escuela diurna judía con profundas raíces en la comunidad judía de Nueva York, tomó las riendas de la Liga Nacional de Fútbol Femenino en abril de 2022. Fue la última parada en una carrera directiva condecorada y pionera que ha incluido puestos destacados en la Liga Nacional de Lacrosse y Liga Nacional de Hockey, así como una cartera como abogado laboral que incluía trabajo con la NBA, NFL y MLB.

La Liga Nacional de Fútbol Femenino, que celebró su temporada inaugural en 2013, cuenta actualmente con 12 equipos y una temporada regular que se extiende de marzo a octubre. Berman intervino en un momento crucial para la liga, que atravesaba un gran escándalo de abuso sexual en 2021 que provocó suspensiones de por vida para cuatro entrenadores y la renuncia de uno de los predecesores de Berman.

Además de gestionar las consecuencias de ese escándalo, Berman está encargado de presidir el crecimiento continuo de la liga. La NWSL agregó dos equipos en 2022 y planea expandirse a 16 equipos para 2026 . Esto llega en un momento en que la Copa Mundial Femenina de la FIFA también ha experimentado un aumento en popularidad y creció a 32 países este año. Este verano, 61 jugadoras de la NWSL aparecieron en las listas de la Copa del Mundo en el torneo.

“Esperemos que eso inspire a la gente a reconocer que cuando invertimos recursos en niñas y mujeres, sucederán grandes cosas y que ellas son increíbles, su atletismo es increíble e increíblemente entretenido”, dijo Berman a la Agencia Telegráfica Judía.

Uno de sus objetivos, dijo, es “que la gente aquí en este país reconozca que si te encanta ver la Copa Mundial, no tienes que esperar cada cuatro años para emocionarte”.

El amor de Berman por los deportes comenzó durante su infancia en Brooklyn, donde creció en un hogar judío conservador y asistió a una escuela judía desde primero hasta octavo grado en el Centro Judío East Midwood. Dijo que celebraba regularmente el Shabat con su familia y pasaba las festividades judías con su familia extendida, que era ortodoxa. Dijo que “definitivamente fue criada con un fuerte sentido de ser judía en mi comunidad”.

Berman, que tiene unos 40 años, dijo que cuando era niña no practicaba deportes de equipo tradicionales, en parte debido a la falta de acceso. El Título IX, el estatuto federal que garantiza la igualdad de acceso a los deportes para niños y niñas, se promulgó en 1972, pero aún no ha cambiado el panorama deportivo en todas partes.

“Mirándolo en retrospectiva, habiendo crecido en un entorno muy urbano donde el Título IX no creo que permeara los centros urbanos tan rápidamente como lo hizo en los suburbios, realmente no había deportes para niñas en mi infancia”, dijo. “E incluso en mi comunidad, definitivamente no era algo que hicieran las niñas”.

En cambio, la participación deportiva de Berman se centró en la danza y tomó clases desde los 6 años hasta la universidad. Su interés por la gestión deportiva como carrera surgió en la escuela secundaria.

“Habiendo crecido en Brooklyn, decidí que el deporte era una de las pocas cosas en nuestro tejido social que tenía el poder de unir a las comunidades”, dijo Berman. “Estaba realmente obsesionado con la diversidad y la inclusión y con cómo podíamos unir a personas de diferentes orígenes, y decidí que quería trabajar en una industria que tuviera ese tipo de poder”.

Después de obtener su licenciatura en gestión deportiva de la Universidad de Michigan y su título de abogada de la Universidad de Fordham, Berman lanzó su carrera en el deporte.

Primero trabajó en el bufete de abogados Proskauer Rose LLP, con sede en Los Ángeles, que se especializa en cuestiones relacionadas con la negociación colectiva en el deporte profesional. A partir de ahí, Berman se unió a la NHL, donde a lo largo de 13 años se desempeñaría como asesora principal y vicepresidenta supervisando numerosos aspectos de la liga, desde la responsabilidad social corporativa hasta la Fundación NHL, el brazo filantrópico de la liga.

En 2019, Berman se convirtió en comisionada adjunta de la Liga Nacional de Lacrosse, lo que la convirtió en la primera mujer en ostentar ese título en una liga deportiva profesional masculina.

Cuando se presentó la oportunidad por primera vez, Berman le dijo a USA Today que dudaba sobre las exigencias del papel y lo que significaría para su familia. Pero recordó que su hijo le dijo: “¿Estás bromeando, mamá? Esto te convertirá en un pionero”. Pasó dos años y medio en la NLL antes de aceptar el puesto más alto en la NWSL.

Berman dijo que si bien cada deporte tiene sus propias tradiciones y culturas únicas, en general son más similares que diferentes. El mayor cambio en su trabajo en la NWSL es navegar la división de género que existe en los deportes profesionales, desde la lucha por la igualdad salarial hasta los desafíos derivados del sexismo , las limitaciones financieras y la cobertura mediática . El año pasado, US Soccer se convirtió en el primer organismo rector nacional del deporte en prometer igualdad salarial para sus equipos nacionales masculinos y femeninos , una victoria histórica en la lucha por la equidad salarial en los deportes luego de una lucha larga y de alto perfil por parte de los miembros del equipo femenino.

“Históricamente, los deportes femeninos han carecido de recursos y han sido subvaluados y se han medido en función del desempeño pasado, no del potencial futuro”, dijo Berman. “Y desafortunadamente ha creado lo que históricamente, creo, se ha convertido en un ciclo autocumplido en el que no estamos en condiciones de alcanzar su máximo potencial”.

Mientras el fútbol femenino va en aumento en Estados Unidos y en todo el mundo, otro grupo demográfico está particularmente subrepresentado: las mujeres judías. No hubo jugadores judíos conocidos en la Copa del Mundo , aunque los hubo en el pasado, y pocos, si es que hubo alguno, en la NWSL.

“No puedo pensar en una barrera cultural o una razón por la cual eso sería cierto”, dijo Berman. “Particularmente cuando piensas en los focos del fútbol y del fútbol femenino en nuestro país, ciertamente son lugares donde hay muchos judíos en esas comunidades. Así que no tengo idea de por qué sería así”.

Si bien falta representación judía en el campo, Berman no es la única mujer judía que ocupa una posición destacada en la NWSL. Dos exjugadoras, Yael Averbuch West y Cami Levin Ashton, son ahora directoras generales de la liga.

Averbuch West dijo que Berman se dedica a ayudar a que la liga y sus clubes sigan creciendo y con frecuencia se comunica para ofrecer apoyo, incluso asistiendo a los juegos en persona.

Si bien los dos no han discutido explícitamente su judaísmo, Averbuch West dijo que Berman “se siente familiar” debido a sus antecedentes compartidos. “Especialmente las mujeres judías en los deportes, no somos muchas”, añadió.

Averbuch West, que jugó por última vez en 2018, dijo que todavía escucha a los fanáticos que dicen que ella es su jugadora favorita porque es una de las pocas jugadoras judías.

“Creo que para los jóvenes aficionados y jugadores de fútbol, ​​ver a una mujer judía involucrada en el juego y dirigiendo una de las mejores ligas del mundo es enormemente importante”, dijo Averbuch West.

¿Berman siente que sus valores judíos se superponen con su trabajo? “Oh, Dios mío, sí”, dijo. “En este rol en particular, nunca me he sentido más alineado con los valores que me inculcaron cuando era niño, que incluyen empoderar a los demás y garantizar que haya igualdad de condiciones, que los grupos marginados y subrepresentados tengan que apoyarse unos a otros. y trabajar juntos”.

Berman dijo que una parte central de su educación judía se centró en la historia de opresión compartida por las comunidades judía y negra.

“Los valores con los que me criaron fueron decir que somos menos del 1% de la población”, dijo. “Eso no sólo significa que tenemos que apoyar e invertir en nuestra propia gente y comunidades, sino también cuidar de otros grupos marginados y reconocer que existe una experiencia compartida al no recibir la oportunidad de ser tomados en serio y tratados de manera justa. ”

Berman, que ahora vive en el condado de Westchester y pertenece al Centro Judío de Westchester, una congregación conservadora, dijo que el judaísmo todavía es parte de su vida familiar. Se suponía que su hijo mayor celebraría su bar mitzvá en Israel, pero la pandemia lo descarriló. Su hijo menor se está preparando para su bar mitzvá en diciembre y Berman dijo que planea llevar a sus hijos a Israel el próximo verano.

En mayo, Berman fue honrada por la Federación UJA de Nueva York, donde recibió el Premio al Liderazgo David J. Stern, que lleva el nombre del veterano comisionado judío de la NBA que murió en 2020.

Uno de los oradores en el almuerzo honorario de Berman fue Mark Wilf, un empresario y filántropo judío propietario de los Minnesota Vikings de la NFL, así como de los clubes de fútbol profesionales masculinos y femeninos de Orlando. Wilf también ha dirigido las juntas directivas de las Federaciones Judías de América del Norte y la Agencia Judía para Israel, así como de 70 Faces Media, la empresa matriz de JTA, y participa activamente en los esfuerzos de concientización sobre el Holocausto.

Wilf, como propietario del equipo, conoció a Berman durante su proceso de entrevista para el puesto. Dijo que quedó “inmediatamente impresionado”. También forma parte del comité ejecutivo de la liga y dijo que Berman ha logrado “hacer que la liga crezca de diversas maneras”, incluso ampliando la oficina de la liga y el número de equipos, y colaborando con los equipos, los jugadores y el sindicato de jugadores. .

“Creo que, dado el papel del crecimiento de los deportes femeninos (hace poco se celebró la Copa Mundial Femenina y se ha visto todo el crecimiento en términos del interés en el juego, la compra de franquicias, el proceso de expansión), creo que eso es en gran parte [debido] a su profesionalismo que ayudó a construir la liga hasta donde estamos ahora”, dijo Wilf.

A lo largo de su carrera, Berman ha trabajado estrechamente con otros líderes de la industria judía, incluido el comisionado de la NHL, Gary Bettman, de quien Berman dijo que “no se disculpa por su herencia judía”, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, de quien dijo que había aprendido las mejores prácticas. como comisionado de la liga.

A medida que la NWSL se acerca al final de su temporada regular y mira hacia los playoffs y más allá, Berman está agradecida por la oportunidad que tiene de “hacer lo que creo que los deportes hacen mejor, que es usar nuestro poder para cambiar el mundo”, dijo.

“Mi trabajo es inspirar a la próxima generación a pensar de manera diferente sobre las oportunidades y, en particular, sobre las mujeres y las niñas”, añadió. “No puedo imaginar que mi propósito se manifieste más que en este puesto en este momento”.

Fuente: JTA/ The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai