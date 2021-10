Los relojes de Israel retrocedieron una hora

Durante la noche del sábado a domingo los relojes se retrasaron una hora marcando así el final del horario de verano. Y ahora sí con el cambio de hora, la gente en Israel durmió una hora más.

La orden oficial era que a las 2 am de la noche de sábado a domingo, los israelíes debían cambiar sus relojes de las 2 am a la 1 am.

El horario de verano regresará el 25 de marzo de 2022.

En 2013, la Knesset aprobó una legislación que extiende el horario de verano desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre.

Antes de eso, el horario estándar comenzaía el sábado por la noche antes de Yom Kipur, de modo que el ayuno del día, que está vinculado al anochecer, terminaría una hora “antes”. Debido a que el calendario hebreo es lunar, Yom Kipur puede caer entre mediados de septiembre y mediados de octubre, lo que solía significar que los israelíes regresaban a la hora estándar hasta un mes y medio antes que la mayoría de los demás países.

Como resultado, el tema de la transición temporal estacional se volvió polémico y se vio envuelto en tensiones políticas entre partidos religiosos y seculares antes de que se implementara el cambio de 2013.

