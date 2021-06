La UNRWA: Túnel encontrado debajo de una escuela de Gaza

El anuncio sobre túnel que atravesaba la escuela en Gaza se produce después de que el jefe del grupo de la ONU fue expulsado de la Franja por decir que las FDI lanzaron ataques “precisos” en una batalla reciente; la escuela estaba vacía cuando las FDI atacaron

La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos condenó la construcción de un túnel debajo de una escuela que opera en el centro de la Franja de Gaza, que aparentemente fue blanco de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la batalla de 11 días del mes pasado entre Israel y el grupo terrorista Hamas. En su declaración, la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU también denunció los ataques israelíes en el túnel. Según el OOPS, los ataques israelíes contra el complejo en el vecindario Rimal de la ciudad de Gaza, hogar de la escuela preparatoria para niños A de la OOPS en Zaitoun y la escuela primaria para niños A, tuvieron lugar el 13 y 15 de mayo cuando el complejo estaba vacío.

“Afortunadamente, no había personas desplazadas dentro de la escuela en el momento de la huelga y no se causaron lesiones físicas”, dijo la agencia de la ONU en un comunicado el viernes. Las escuelas de la UNRWA en Gaza se han utilizado en el pasado para almacenar y lanzar cohetes contra Israel, particularmente durante la guerra de Gaza de 2014.

En 2017, la agencia también dijo que había encontrado un túnel de Hamas excavado debajo de una de sus escuelas.

En un caso durante la última ronda de combates, las Fuerzas de Defensa de Israel determinaron que el patio de al menos una escuela (no estaba claro de inmediato si pertenecía a UNRWA) albergaba 14 plataformas de lanzamiento de cohetes subterráneos, que, según dijo, se utilizaron durante los combates. Sin embargo, dado que las escuelas en Gaza se han utilizado regularmente como centros de refugiados durante tiempos de conflicto, la política oficial de las FDI es evitar atacarlas a menos que sea necesario.

“Las instalaciones del Organismo, como todas las instalaciones de las Naciones Unidas, están marcadas como tales y lucen una bandera de las Naciones Unidas en el techo. UNRWA comparte las coordenadas de todas sus instalaciones periódicamente con las autoridades israelíes pertinentes y en tiempos de conflicto, las coordenadas de los refugios de emergencia designados se comparten en un diario ”, dijo UNRWA.

Según la agencia de la ONU, después de que fueron terminados la lucha, los investigadores enviados a la escuela y descubrieron lo que parecía ser un túnel debajo del complejo. “Una evaluación detallada el 31 de mayo de 2021 muestra lo que parece ser una cavidad y un posible túnel, en el lugar del ataque con misiles. La profundidad de la cavidad es de aproximadamente 7,5 metros por debajo de la superficie de la escuela. UNRWA descubrió la existencia de un posible túnel en el contexto de la investigación de los misiles disparados ”, dijo la agencia. Según la UNRWA, el túnel no parecía originarse ni terminar en la escuela, sino que pasaba por debajo.

En su comunicado, la UNRWA denunció la construcción del túnel, pero no identificó al grupo responsable de la misma.

Well, there you have it: the Gaza head of UNRWA, the UN agency for Palestinian humanitarian matters, says he "would not dispute" Israel's claim that its airstrikes were "very precise," noting that "they didn't hit, with some exceptions, civilian targets." pic.twitter.com/HFTPouHnH5

— Avi Mayer (@AviMayer) May 25, 2021