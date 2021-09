Intento de apuñalamiento en la ciudad vieja de Jerusalem: terrorista fue abatida y no hubo víctimas

Una mujer de 30 años del área de Jenin intentó apuñalar a la policía en la Puerta de las Cadenas de la ciudad vieja de Jerusalem. La terrorista, Asra Hazimia, de 30 años, del pueblo de Qabatiya cerca de Jenin, fue neutralizada a tiros por la policía en el acto. Aparte de eso, nadie resultó herido. Tras el intento de ataque, se cerraron las puertas de Al-Aqsa.

El comandante del distrito de Jerusalén, el superintendente Doron Turgeman, llegó al lugar y realizó una evaluación inicial de la situación. La policía está investigando si hubo ayudantes del terrorista y ha comenzado las búsquedas y operaciones de inteligencia.

ניסיון פיגוע בעיר העתיקה בירושלים: תושבת הכפר קבטיה ליד ג'נין, בת 30, חשודה שניסתה לדקור שוטרים סמוך לשער השלשלת. היא נוטרלה ומותה נקבע במקום@VeredPelman @SuleimanMas1 pic.twitter.com/vGGlw8VxmQ — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2021

Por otra parte, anoche, una fuerza de las FDI, que trabajaba con la unidad encubierta de la Policía Fronteriza, respondió a un palestino que le disparó durante un motín en la aldea de Burkin en el área de Jenin. El incidente tuvo lugar durante el arresto de un hombre buscado en el pueblo, como parte de la infraestructura de Hamas en Cisjordania, cuyos operativos fueron arrestados la semana pasada.

Un testigo presencial del incidente declaró a la prensa : “Ziud llegó a la esquina de la calle y comenzó a disparar contra los jeeps del ejército que estaban en la misma calle. En la casa de enfrente había francotiradores apostados y comenzaron a dispararle y golpearlo. Luego llegaron vehículos militares”.

La actividad tuvo lugar días después de que cinco terroristas fueran neutralizados en un operativo de las fuerzas de seguridad para desmantelar una infraestructura que planeaba llevar a cabo un ataque en el plazo inmediato. El Comandante en Jefe del Ejército, Aviv Kochavi, dijo el domingo pasado que la operación que se convirtió en un intercambio de disparos, frustró los ataques terroristas planeados y podría haberse llevado a cabo en “Jerusalén, Netanya, Tel Aviv, Afula y en cualquier otro lugar”.

En el incidente en el que murieron los cinco terroristas, un oficial y un combatiente de la unidad Duvdevan, resultaron gravemente heridos. La condición de los dos, que fueron hospitalizados en el Hospital Rambam de Haifa, se estabilizó. El padre del oficial dijo que había sido sometido a cuatro cirugías difíciles, y agregó: “Mi hijo recibió nueve balas en el cuerpo. Aquí hubo un milagro. Una de las balas alcanzó una granada rociadora que estaba en el chaleco. La granada se partió en dos y no explotó. Si no es un milagro, no sé qué es”.

Sivan Gobrin desde Israel

