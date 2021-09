Dos soldados israelíes levemente heridos en enfrentamientos cerca de un santuario en Cisjordania

Autobuses que llevaban a unos 500 fieles judíos a rezar en la Tumba de José atacados por palestinos con disparos, piedras y explosivos; las tropas devuelven el fuego.

Dos soldados israelíes resultaron levemente heridos durante enfrentamientos con palestinos cerca de la tumba de José en el norte de Cisjordania el lunes temprano, dijo la Policía de Israel.

Las tropas formaban parte de una fuerza de la Policía Militar que custodiaba a un grupo de unos 500 fieles judíos que acudieron al lugar, cerca de la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania.

Los palestinos atacaron el convoy de autobuses que se dirigían al santuario con fuego real, piedras y artefactos explosivos caseros, dijo la policía en un comunicado.

Los soldados respondieron al fuego, según el comunicado.

No hubo detalles inmediatos sobre las víctimas palestinas.

Footage allegedly showing Palestinian terrorists opening fire towards IDF forces in the area of Joseph’s Tomb in Nablus #WestBank pic.twitter.com/zgQPcYrfCf

— parallel_universe (@ignis_fatum) September 26, 2021