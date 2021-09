Política “el slogan se comió todo. La propuesta termina siendo el slogan alargado”

En Pensando las noticias, dialogamos con el licenciado Leandro Péres Lerea, lo que significa posicionar un candidato que se haga conocido, para poder de alguna manera ser una opción electoral, que tiene mucho más que ver con el marketing, incluso con los escándalos, que con los contenidos y las propuestas.

En ese sentido, y él nos decía bueno, hay un 50 por ciento de la población que es menor de 30 años y de alguna forma hay que llegarle con un mensaje cercano.

La pregunta que viene es cualquier mensaje válido?.

Por ejemplo. Claro, los jóvenes tienen las hormonas, no sólo los jóvenes, muy ahí arriba.

Entonces bueno, hablarle de que haya un partido que los hace “garchar”, disfrutar mucho con el sexo ha sido agenda. Cumple el objetivo?

Aparentemente cualquier cosa es válida, lo que no sabemos si es útil. Puesto que esto para mi son maniobras distractivas de la opinión pública. En este caso el goce sexual fue utilizado para sacar de agenda la derrota del oficialismo nacional en Corrientes.

Por un lado distraer y patear la pelota al lateral y por el otro llegar a un tipo de publico.

Son los contenidos parte de la campaña?

Las campañas siguen sin propuestas, nadie debate propuestas o ideas. O bien hablan del tema que surge de las encuestas.

Cada semana va cambiando el tema de campaña, a diferencia de el pasado donde el slogan y el tema era el mismo toda la campaña.

Los consultores a cargo de las campañas están descubriendo la dificultad de llegar con propuestas y a la vez de encuestar.

El covid también genero una distancia con la población y un gran enojo con la clase dirigente.

Al punto que el nivel de vandalismo sobre las campañas de vía pública de los candidatos es inaudito en la historia y transversal a todos los partidos.

La democracia fue absorbida por el marketing?

Efectivamente no tienen propuestas los candidatos puesto que el slogan se comió todo. La propuesta termina siendo el slogan alargado.

Pero no debemos menospreciar un fenómeno social con el cual aún no hemos aprendido a convivir ni sabemos su alcance.

Es el smartphone, que ha revolucionado la forma en que vivimos, nos comunicamos y relacionamos con el entorno.

Es un actor social del cual jamás hemos visto tal magnitud. Los hechos más trascendentes de hoy en día surgen de un celular. Sea la denuncia de la docente o la foto de la fiesta de Olivos.

Es el smartphone el nuevo ordenador de la sociedad, todos somos a la vez emisores y receptores de contenido.

Es un elemento tan disruptivo como la rueda o la revolución industrial y estamos inmersos en ese proceso que aún no culminó

Y eso aun las campañas y los candidatos no lo han aprendido a utilizar.

Los políticos tienen una agenda de 24 hs, lo que no dice que eso sea útil, que esa cantidad implique calidad.

Hoy quedó demostrada la distancia existente entre la política y la calle. Hay mensajes que dan a entender que no hubo una cuarentena, que no vivieron un encierro.

Y no lo pasaron, no vivieron una cuarentena, cosa que no está ni mal ni bien pero no dejo de alejarlos de la calle, y de las vivencias de la gente.

Al punto que el hecho de que López Murphy viaje en colectivo es noticia.

El factor apatía te parece significativo?

La apatía es el candidato contra el cual pelean todos los candidatos sin importar su partido. Si creo que va a haber un voto bronca muy marcado.

Milei hoy encarna la apatía, el discurso rebelde contra la clase política, hecho que es muy notorio en redes sociales.

A la vez la dificultad que tienen los candidatos para generar actividades de campaña por el solo hecho que nadie los quiere recibir.

Según mi entender lo que está demostrado es que la campaña donde el candidato visita una fábrica es parte del pasado en comunicación política, no es creíble.

Los políticos o los candidatos legislan sobre cosas que no usan, educación, salud, impuestos y demás cosas que no consumen.

EL impacto de una visita a una fabrica es mínima cuando no inútil.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai