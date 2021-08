El problema de instalación es crucial para cualquier elección

Con la campaña en marcha, el licenciado Leandro Peres Lerea, especialista en comunicación analizó el contexto del camino rumbo a las elecciones y manifestó que “la aversión o la distancia que el electorado tiene con la política y las elecciones, es la principal dificultad al momento de pensar estratégicamente una campaña electoral”.

-Cuál es su su mirada respecto de lo que estamos viendo?

Lo primero que hay para analizar y ver es que es muy, muy compleja la comunicación política, la comunicación electoral, porque vos tenés que posicionar una idea o un candidato que en este caso sería “el producto” en tres meses y si el candidato, no es conocido o conocida, estás en un problema.

Por eso también se eligen personas que miden, o miden mejor que otras. Por qué? Porque tienen un nivel de conocimiento, digamos muchas veces, venido de la farándula o no, pero también entre los mismos políticos, gente que ya saben quién es.

Esa es la primera dificultad a grandes rasgos. Por ejemplo Reutemann, todos sabemos quién es Reutemann, pero a lo mejor ninguno de nosotros puede contestar quién es el intendente de la ciudad de Santa Fe.

Entonces el nivel de conocimiento es, quién conoce al alcalde de Santiago del Estero o de la ciudad La Rioja? Probablemente los riojanos, probablemente los santiagueños, pero nosotros estamos en capital y es muy difícil.

Y ese es el primer ítem que se elige desde la cocina, el nivel de conocimiento, porque instalarlo es una tarea muy difícil, cuando no imposible o que requiere mucho más tiempo. , así sea para un club de barrio o el presidente de la Nación Argentina. Ese es el problema, porque la elección seguramente a todos los candidatos les mejora el nivel de conocimiento en un punto y esto resulta cada vez más difícil,

Siempre doy el ejemplo de que en los años 80 existía el padre del periodismo televisivo o el periodismo político televisivo, que fue Bernardo Neustadt y con lograr una entrevista en su programa instalabas un candidato.

Ahora, para lograr ese mismo efecto vos tenés que salir en diez programas de tele, treinta notas radiales y en 150 apariciones entre redes y diarios y medios digitales y demás por semana.

Es entonces cuando se ve el fenómeno que es esa audiencia partida que vemos que hace que probablemente los jóvenes de 18 a 22 años conozcan a Milei, pero no sepan quién es Stolbizer.

Es ahí cuando tenés el desafío de trabajar las audiencias por separado, como pasa en la radio. Hay una cantidad de audiencia que es de tanta edad y o nivel socioeconómico determinado y escucha siempre la radio pero otro solo escucha uno u otro programa. Eso pasa en Radio Jai o cualquier medio de comunicación.

Es por eso que el gran desafío que tienen hoy los estrategas de campaña es cómo llegarle a los jóvenes, que son un segmento importante de los votantes, cuando por un lado los jóvenes están bastante desencantados y distantes de la política distante, con otras preocupaciones e intereses muy diferentes a los de sus padres o abuelos.

Piensen en este dato que más o menos actualizado da lo siguiente,

En el año 2017, en el acto del atentado a la AMIA, eran que se cumplían no sé si 24 años. Creo que era nuevo, no se, no me acordaba de 23 años. En ese momento el periodista que hizo el discurso que hace siempre a alguien de la cultura que era Tato Young, dijo “la mitad de la población argentina hoy no vivía cuando fue el atentado a la AMIA”.

Cómo hacemos para enseñarle eso a la juventud?

Bueno, hoy el 51, 52 por ciento de la población tiene menos de 30 años. Entonces no digo que la mitad de los votantes está en este segmento, pero un segmento muy grande está ahí. Es por eso que vemos campañas que no están dirigidas a nosotros por ejemplo candidatos haciendo juegos en Tik Tok, que es una red social muy usada por los jóvenes, diría adolescentes, de secundario por ahí y un poco más.

Por ejemplo ves a María Eugenia Vidal que cuenta que se abrió una cuenta de Tik Tok donde juega en el lenguaje de esa red social es que no los quiere ver más, no les creemos, sabemos que nos mienten, hay un montón de peros que le caben a todos los políticos por igual”.

“La comunicación política de campaña es algo muy complicado porque comparando la comunicación como si el político fuese un producto, es uno que nadie quiere comprar, porque el principal problema que tiene, es que el 99% del público tiene aversión y distancia con ese producto”, indicó el especialista a Radio Jai.

Peres Lerea indicó que “el desafío es cómo llamar la atención para entrar en la agenda política. Si está embarazada, si hacen un cumpleaños, si hace un lindo video de TikTok”.

Continuando con su análisis general destacó que “hasta ahora lo que vimos de campaña es que hay cero propuesta, cero contenido, por lo menos a grandes rasgos de lo que se da a nivel nacional, por el problema del porteñocentrismo que nos agrava y nos aqueja como sociedad”. “De los canales de noticias que hay son todos pensados con el ombligo porteño y hay debates sobre provincia de Buenos Aires, Capital Federal y punto. Es insólito”.

Consultado sobre el Frente de Todos, Peres Lerea mencionó que “no tiene candidatos. Es insólito. Que no haya candidatos es complejo de entender. Nadie se dio cuenta, aunque es una línea muy fina. En su spot no nombran candidatos, no nombran regiones. Ellos hacen un spot de alcance nacional que no existe en esta elección porque todos son localistas”.

“Es la primera vez que un gobierno en Argentina llega a una elección de medio término sin logros para mostrar. Menos un gobierno peronista. Nunca, aún, ni el peor momento de Alfonsín. La economía empeoró, el laburo, el Covid-19 y su gestión de las vacunas”, disparó.

“El socialismo de izquierda plantea que lo bueno está por venir siempre. Es una zanahoria que le venden al pueblo diciendo que por un enemigo equis no podemos llegar a eso y eso nos genera una promesa a futuro de que estamos saliendo, es una promesa incierta”, aseveró en LV11.

“La marca del Frente de Todos es lo más poderoso que tienen de nivel de imagen a nivel nacional. No tienen ni candidatos y ese es el porqué de que no hay candidatos. Esa marca necesita volver a conectar con esa promesa con la cual ganaron. Hay una falta de ideas debido a que el consumidor no quiere saber nada de lo que le quieren vender, pero tiene que ir a comprar de vez en cuando”, finalizó metafóricamente

Licenciado Peres Lerea – Actualidad Política- Estrategias de comunicación

