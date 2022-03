“La preocupante desmemoria de la DAIA” Por Claudio Avruj

Por Claudio Avruj (Ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación y Presidente Honorario del Museo del Holocausto)

Escribo estas líneas en honor a la verdad, en el convencimiento que saber acerca de los hechos tal como sucedieron siempre nos fortalece.

Que los relatos y demagogia por el contrario nos debilitan y hacen mucho daño.

Al cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la feroz dictadura que nos sumergió en la noche más oscura de nuestra historia y que produjo con su odio y su mano asesina heridas profundas que no cerrarán jamás en miles de familias, la DAIA junto al Seminario Rabínico llevó a cabo en el día de ayer un acto homenaje a los detenidos-desaparecidos judíos.

En su alocución el presidente por desconocimiento o por decisión de hacer caso omiso a la historia dijo: “Vengo a cumplir una deuda que tiene la comisión Directiva que conduzco desde el año 2018”.

Lamento profundamente corregir al presidente. La DAIA que preside es la misma que ya se había expedido y actuado al respecto.

Es alarmante también reconocer que nadie lo asesoró debidamente.

Lo cierto es que el presidente debió decir que en 1998 el centro de Estudios Sociales de la DAIA inicio “el Informe sobre la Situación de los Detenidos-Desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en la Argentina”, y que el mismo fue presentado por el entonces Presidente Dr. Rogelio Cichowolski Z”L, el Dr. Carlos Szraibman, Secretario General y el Dr. Jorge Kirszembaum Vicepresidente, en Madrid, ante el Juez Baltasar Garzón el 19 de abril de 1999.

Y también tenía que referirse a que El Consejo Directivo de la DAIA resolvió, el 19 de marzo de 2001, la creación de la Comisión de Estudio y Análisis sobre el Rol de la DAIA durante el Proceso Militar, integrada por investigadores, dirigentes y profesionales de la comunidad judía, que fue acompañada por un Consejo Académico que contó entre sus integrantes con historiadores e intelectuales de prestigio nacional e internacional. Y que como resultado de su gestión se conformó un Archivo Histórico de dicho período, abierto a la consulta pública, como una contribución a la verdad.

El presidente de la DAIA tenía la obligación de honrar a quienes lo precedieron a través de los años en la conducción y por sobre todo a la verdad.

Para quienes desean indagar más, los invito a buscar en la prestigiosa (hoy descontinuada) Revista de Ciencias Sociales INDICE N° 20, editada por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA en abril de 2000, en las páginas 297-361 el Informe sobre la situación de los detenidos-desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina. Como así también el Informe sobre la situación de los detenidos-desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina 1976-1983, publicado en noviembre de 2007 también por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA.

Para concluir, en honor a la verdad y respeto a los dirigentes y profesionales que con compromiso y sensibilidad llevaron adelante las arduas tareas arriba mencionadas, acompaño copia de la Carta Compromiso de la DAIA a los Familiares de Detenidos-Desaparecidos Judíos, el 14 de marzo de 2007 con la firma del Presidente Aldo Donzis y su Secretario General Edgardo Waissbein Z”L.

Un documento sumamente importante consensuado por el Consejo Directivo de DAIA.

Buenos Aires, marzo 14 de 2007

Señores

Familiares de Detenidos- Desaparecidos Judíos Argentinos

Presente

De nuestra mayor consideración:

La DAIA en más de 70 años de vida, como toda institución, ha tenido aciertos y errores. La circunstancia de que los primeros superen abrumadoramente a los segundos no es una excusa válida para no reconocer estos últimos. Sin duda que en épocas o circunstancias difíciles es probable que los errores resulten más evidentes o frecuentes, particularmente si se los analiza retrospectivamente. La represión y las desapariciones durante la dictadura militar y el atentado criminal a la sede de la AMIA-DAIA fueron acontecimientos excepcionales que implicaron un serio desafío para quienes tuvieron la responsabilidad de conducir la Institución. Ello no impide que la actual conducción considere que la política de ignorar o esquivar el reconocimiento de los errores (por comisión u omisión) implica una manifiesta equivocación.

Entendemos que en los últimos años se ha comenzado a transitar por el sendero correcto. Valgan, a título de ejemplo, la presentación ante el juez Garzón en España del Informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos elaborado por el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, o el acto realizado en la Facultad de Derecho de la UBA en ocasión del 30 aniversario del golpe de Estado de 1976.

No obstante, sentimos la obligación de dirigirnos a los familiares de los judíos desaparecidos durante la última dictadura militar para hacerles saber que, de nuestro análisis autocrítico, surge que, desde esta perspectiva y más allá de la predisposición para asumir cargos de conducción comunitaria en esa época y de la dedicación de los dirigentes que tuvieron tales responsabilidades en DAIA durante la dictadura militar, tanto en relación a dichos desaparecidos, como respecto de sus familiares, la política institucional, más allá de las buenas intenciones y de salvaciones que impidieron desapariciones, tuvo variados desaciertos.

Lo expresado implica, particularmente, una revisión crítica del “Informe Especial Sobre Detenidos y Desaparecidos Judíos, 1976-1983”, que produjo esta entidad en 1984 por lo que este reconocimiento, si bien extemporáneo, confiamos sea considerado como respuesta a la justa “Réplica” que tal informe mereciera en aquella época.

A fin de transitar una nueva etapa en la incansable tarea de búsqueda de la verdad y esclarecimiento de aciagos hechos, tenemos intención de publicar el ya mencionado informe que se presentará ante el juez Baltasar Garzón, aún inédito, para lo que, formulamos nuestra invitación a aportar las sugerencias que consideren convenientes y que correspondan estar incluidos a fin de evitar errores y/u omisiones.

Dr. Edgardo Waissbein Aldo Donzis

Secretario General Presidente

Fuente: Identidades

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai