Hijo de un sobreviviente del Holocausto que llevó refugiados afganos a EE.UU.: “Fue fácil ponerme en su posición”

JTA – La semana pasada, el piloto de Delta Airlines, Alexander Kahn, trasladó a cientos de refugiados afganos desde Alemania al aeropuerto de Dulles en las afueras de Washington, DC, como parte de una asociación del gobierno de Estados Unidos con aerolíneas comerciales . Tenía un significado muy especial para Kahn, como le dijo a CNN, por varias razones: en primer lugar, su propio padre era un sobreviviente del Holocausto que emigró a Estados Unidos de manera similar.

“Soy hijo de un inmigrante en los Estados Unidos, mi padre fue un sobreviviente del Holocausto, fue liberado del campo de concentración de Buchenwald por el Tercer Ejército de Patton y vino a los Estados Unidos de manera no muy diferente a la gente que viene a los Estados Unidos Estados ahora ”, dijo Kahn al presentador judío John Berman en el programa“ New Day ”de CNN el viernes. “Venía con la ropa puesta, sin familia, sin conocimientos de inglés, y tenía que empezar de nuevo la vida. Afortunadamente, estaba comenzando una nueva vida en la tierra de las oportunidades “.

Cuando se le preguntó cómo se sentía a bordo, Kahn dijo que podía “ponerme en su posición”.

“Esta será una experiencia aterradora para ellos, pero tiene el potencial de ser una excelente experiencia para ellos. Mi padre llegó a los Estados Unidos, aprendió inglés, se sometió a la escuela, se convirtió en médico y, años más tarde, regresó a Alemania Occidental como médico del ejército estadounidense … al final de la Guerra Fría ”, dijo.

Delta Airlines Pilot Alexander Kahn transported Afghan evacuees from Ramstein Air Base in Germany to Dulles, as a part of the Civil Reserve Air Fleet.

His crew used their own money to purchase diapers, wipes, coloring books and balloons for the many young refugees on board. pic.twitter.com/mhECpm2UBE

— Alli Hedges Maser (@AllisonLHedges) August 27, 2021