Un testimonio podría cambiar todo lo que sabemos sobre el odio de Hitler hacia los judíos

Un historiador alemán asegura que Hitler habría desarrollado un sentimiento de odio hacia los judíos desde incluso antes de la Primera Guerra Mundial, lo cual implicaría que su euforia antisemita podría haber surgido años antes de lo que se creía.

En 1994, una mujer alemana de unos 80 años compartió sus recuerdos de la infancia donde relató sus recuerdos del entonces ignoto Adolf Hitler, quien se albergó en su casa de Munich antes de ofrecerse como voluntario para luchar en la Primera Guerra Mundial.

Elisabeth Grünbauer recordó que Hitler, mientras vivía con su familia, había expresado sobre su aversión a los judíos, lo cual indicaría que su perspectiva antisemita se había consolidado incluso antes de la primera guerra. Hasta ahora, el consenso entre los historiadores había sido que el antisemitismo del genocida se había hecho explícito después de la Primera Guerra Mundial, como afirma Thomas Weber, historiador alemán y biógrafo de Hitler, en The Journal of Holocaust Research.

Los recuerdos de Grünbauer podrían ayudar a llenar los vacíos en la biografía de Hitler, haciendo posible fechar con mayor precisión el momento de su evolución como antisemita. Su testimonio, escribe Weber, fue “evidencia de declaraciones antisemitas de Hitler que son anteriores a cualquier otra expresión antisemita confiable conocida por él por unos seis años”.

El consenso entre los historiadores, hasta el momento, era que Hitler se convirtió en un enemigo radical de los judíos durante sus tumultuosos años en Munich después de la Primera Guerra Mundial, un período en el que el sentimiento antisemita se desataba de forma masiva en la ciudad. Se culpó a los judíos por las condiciones bajo las cuales Alemania acordó poner fin a la guerra, así como por la ruina económica y la agitación política que le siguió a la derrota.

Pero según Grünbauer, quien murió en 1999, el joven Hitler “siempre se quejaba de lo que estaba sucediendo en Austria y, sobre todo, (dijo) que no quería servir en el ejército en Austria porque Austria estaba demasiado inundada con judíos (verjudet) (…) Ese fue uno de sus temas recurrentes, que dijo que Viena y Austria eran tan “verjudetas” que había abandonado el país y no estaba dispuesto a luchar en la guerra por Austria”. Hitler finalmente pudo inscribirse para luchar por Alemania, a pesar de no haber nacido allí.

Ella dice que estas quejas surgieron repetidamente en las conversaciones de Hitler con su padre, quien, al igual que su madre, desarrolló una relación cercana con el futuro tirano. Hitler, agrega, “también dijo que los judíos eran explotadores, ya que controlaban Austria y la bolsa de valores”.

Los comentarios de Hitler que describen a los judíos como explotadores no fueron algo que Grünbauer había escuchado personalmente, tenía tan sólo 8 años cuando Hitler alquiló una habitación en la casa de su familia, pero dice que fue un pensamiento que sus padres le transmitieron claramente.

Weber, profesor de la Universidad de Aberdeen y autor de “La primera guerra de Hitler” y “Convertirse en Hitler: la creación de un nazi”, defiende la credibilidad del relato de Grünbauer, a quien considera un testigo histórico. Escribió en su artículo, “Los orígenes anteriores al antisemitismo de Hitler revisados ​​de 1914”, cómo, “su testimonio debe leerse menos como recuerdos personales de una joven… que como un relato de los recuerdos colectivos de ella familia sobre el tiempo de Hitler con ellos. De hecho, su entrevista… realmente tiene dos partes: Una centrada en las cosas que sus padres compartieron con ella y otra en la que comparte sus propios recuerdos personales, por ejemplo, de cómo ella y sus amigas habían tratado de jugarle bromas inofensivas a Hitler”.

Weber encontró las transcripciones de la entrevista realizada por Karl Hoeffkes, un autor alemán y escritor de relatos personales de la era nazi, cuando Wieland Giebel, también escritor, lo compartió con él. La transcripción era parte de un manuscrito de un próximo libro basado en transcripciones de entrevistas realizadas por Hoeffkes a 1.500 personas, tanto a perpetradores como a víctimas, quienes tenían un vínculo directo con Hitler y también habían sido entrevistados por Hoeffkes. Hoeffkes no había compartido previamente la entrevista y la transcripción de Grünbauer, que se mantuvo con su colección de otras entrevistas y materiales de investigación. “Resultó que”, dijo Weber en un correo electrónico, que “ni Wieland ni Karl Hoeffkes se habían dado cuenta de la importancia de la entrevista. Sugerí que trataría de explorar el significado completo de la entrevista y publicarla antes de la publicación de su libro”.

Grünbauer era la hija de Anna y Joseph Popps, con quienes Hitler se alojó durante 15-16 meses antes de alistarse en el ejército bávaro al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Como evidencia de que Hitler se hizo amigo de la familia, Weber cita varias cartas y postales que envió a los Popps, la mayoría desde el frente en Bélgica a lo largo de la frontera con Francia, los dos primeros de su tiempo en entrenamiento y en camino al frente de batalla entre 1914 y 1915.

“Lo que hace que la declaración de Grünbauer sea significativa es tanto la fecha de los comentarios antisemitas de Hitler como los argumentos utilizados para justificarlos. Antes de la aparición de la entrevista de Grünbauer, ningún documento confiable había salido a la luz en relación con el antisemitismo de Hitler antes del verano de 1919”, dice Weber, “Crucialmente, las declaraciones antisemitas que Hoeffkes registró antes de la Primera Guerra Mundial ponen en duda la sabiduría aceptada de cómo Hitler se convirtió en un antisemita. Y nos invitan a revisar la pregunta sobre lo que le sucedió a Hitler en sus últimos años en Viena”.

Hitler se había mudado a esa ciudad en 1908, a los 18 años, con un plan para asistir a la academia de arte allí, donde esperaba convertirse en un gran pintor y artista, sin embargo fue recibido con rechazo y desprecio.

En “Mein Kampf”, el manifiesto autobiográfico de Hitler de 1925, escribe que se convirtió en antisemita antes de mudarse de Viena a Múnich, algo que esta nueva evidencia pareciera respaldar. No obstante, Weber argumenta que el relato de Hitler de su epifanía antijudía al final de la Primera Guerra Mundial, como se describe en “Mein Kampf”, podría ser más un caso de grandilocuencia donde busca presentar su propia versión de su evolución política para dar la impresión de un “genio”. “Que la verdad. Lo que sí sabemos, es que las opiniones de Hitler sobre los judíos cambiaron con el tiempo mientras estuvo en Viena. Hitler escribe que su despertar político fue provocado al escuchar en 1918 sobre el comienzo de lo que se conocería como la Revolución Alemana, inspirada en ideas socialistas. Los judíos figuraban entre sus líderes y simpatizantes. Fue entonces, que decidió convertirse en un político que podría “salvar” a Alemania”, escribió el historiador.

Robert Jan van Pelt, historiador del Holocausto y profesor de la Universidad de Waterloo, en Ontario, dice que Weber ha planteado una pregunta importante sobre la formación de la ideología de Hitler. En un intercambio de correos, Van Pelt escribió que “parece cada vez más claro que el antisemitismo de Hitler, o mejor antisemitismo (plural), se convirtió en un fenómeno complejo y de muchas capas que contenía estratos anteriores que abarcaban problemas populares sobre los judíos como tener demasiada influencia, etc., en lo que resultó ser la versión genocida que no se centró en judíos particulares, o en el caso del pueblo judío, sino en ‘el judío’, una peste nefasta parecida a un ogro que de alguna manera tuvo adquirió alguna forma humana“.

Señaló que la última forma de antisemitismo de Hitler evolucionó alrededor de 1920 en un diálogo continuo con Alfred Rosenberg, un idealista clave que perteneció al Partido Nazi, a quien conoció en Munich y que se convirtió en uno de los autores intelectuales del Holocausto.

Moshe Zimmermann, profesor emérito de historia alemana en la Universidad Hebrea de Jerusalem, escribió un artículo para el Journal of Holocaust Research llamado: “Los enigmas de la conversión al antisemitismo”, el cual se publicó como respuesta al artículo de Weber. Zimmermann señala que tanto los historiadores como los laicos han sospechado de nuevas revelaciones y documentos sobre Hitler, en particular los relacionados con su juventud, tanto por los previos casos de fraude, como por los desafíos de corroborar la información. Sin embargo, en su artículo, él tiene menos problemas con la validez del relato de Grünbauer con respecto al momento de la conversión antisemita de Hitler, que con su importancia, lo que sugiere el momento trascendental en la construcción de un violento y radical odio antisemita se desarrolló durante la posguerra. “Podemos suponer sin ninguna duda que la experiencia vienesa de Hitler lo familiarizó con el antisemitismo, así como con soluciones radicales al ‘problema judío’. Al mismo tiempo”, escribe Zimmerman, “también podemos suponer que el antisemitismo era no es un elemento dominante en su Weltanschauung hasta después de guerra”.

