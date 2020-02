“Israel puede atraer turistas con discapacidades”

Israel es relativamente accesible para personas con discapacidad, pero se necesita más publicidad e información turística. “El mundo trata el turismo accesible (para personas con discapacidad) como un nicho de mercado, pero no es un segmento marginal en absoluto. Si piensas en lo que sucede en la vida, en algún momento, todos tendremos alguna discapacidad “, dice Martin Heng, gerente de viajes accesible en la compañía de guías de viaje Lonely Planet. Heng visitó Israel como invitado del Ministerio de Turismo para la Conferencia Internacional de Turismo IMTM en Tel Aviv.

Heng dice que el mercado para el turismo accesible es de mil millones de personas. Si se incluye a las personas que acompañan a dichos turistas, el número es al menos el doble, y se estima que este es un segmento que puede traer a los países cientos de miles de millones de dólares turísticos. Solo en los EE.UU., los turistas con discapacidades gastan U$S 17 mil millones, y hay 80 millones de personas con discapacidades en Europa, un número que se proyecta crecerá a 120 millones en los próximos años. “Una de cada cinco personas tiene alguna discapacidad, y este número está creciendo a medida que la esperanza de vida se hace más larga”, dice Heng. “Es un error común distinguir entre personas con discapacidades y personas sin ellas, pero siempre existe el factor edad. La mitad de las personas que se jubilan tendrán algún tipo de discapacidad y la proporción aumentará al 65% de las personas mayores de 70 años y al 80% de las personas mayores de 80 años. En algún momento, todos tendremos una discapacidad. Solo en el Reino Unido, la facturación anual en turismo accesible es de £2.4 mil millones. En Australia, el mercado de turismo accesible es más grande que el mercado para el turismo entrante de China. Todos persiguen a los turistas chinos (pre-coronavirus), pero los números para el turismo accesible son más altos. Si solo un miembro de la familia tiene una discapacidad, toda la familia se convierte en parte del segmento. Tengo una esposa y tres hijos, por lo que un lugar inaccesible pierde a cinco personas “, explica Heng, que está en silla de ruedas. En Australia, el mercado de turismo accesible es más grande que el mercado para el turismo entrante de China. Todos persiguen a los turistas chinos (pre-coronavirus), pero los números para el turismo accesible son más altos. Si solo un miembro de la familia tiene una discapacidad, toda la familia se convierte en parte del segmento. Tengo una esposa y tres hijos, por lo que un lugar inaccesible pierde a cinco personas “, explica Heng, que está en silla de ruedas. En Australia, el mercado de turismo accesible es más grande que el mercado para el turismo entrante de China. Todos persiguen a los turistas chinos (pre-coronavirus), pero los números para el turismo accesible son más altos. Si solo un miembro de la familia tiene una discapacidad, toda la familia se convierte en parte del segmento. Tengo una esposa y tres hijos, por lo que un lugar inaccesible pierde a cinco personas “, explica Heng, que está en silla de ruedas.

Viajar en lugar de cuidar a sus nietos

Para encontrar los lugares accesibles en cada país, se necesita mucho más trabajo preparatorio que para un viaje ordinario. “Conozco a un turista de Australia que tardó dos años en planear un safari africano. Volé a una conferencia en Tailandia y aterricé en el aeropuerto internacional de Chiang Mai. No había una sola silla de ruedas allí. Eso es algo que debes saber de antemano”. Heng enumera una serie de países que son especialmente accesibles, como España (principalmente Cataluña y Madrid), el Reino Unido (principalmente Escocia), Portugal y los Estados Unidos. “La forma correcta es persuadir a las empresas para que sean accesibles por razones económicas, en lugar de obligarlas a ser accesibles por ley. La cadena hotelera sueca Scandik ha adoptado normas bajo las cuales todo será accesible. Obtuvieron un enorme mercado, un mercado masivo.

Una de las tendencias más destacadas en el turismo mundial es el aumento de la edad de los viajeros, a medida que la esperanza de vida se hace más larga. “Los baby boomers no quieren cuidar a sus nietos; quieren viajar. Muchos de ellos tienen discapacidades. Tenga en cuenta que las personas con discapacidades tienen tantas ganas de viajar como cualquier otra persona, y como muchos otros, algunos prefieren viajar en los países en los que se sienten más seguros”, dice Heng.

Un viaje para una persona con discapacidad, como para cualquier turista, generalmente comienza con la aerolínea. Sin embargo, las aerolíneas se preocupan principalmente por reducir el espacio entre los asientos y deshacerse de los baños para llenar más asientos en sus aviones. Las aerolíneas tienen la obligación legal de ofrecer sillas de ruedas adaptadas al pasillo entre los asientos y, según el tamaño del avión y el destino, deben ofrecer baños accesibles. “Realmente sentimos la reducción en el espacio entre los asientos. Las personas grandes también lo sienten. Un turista con discapacidad no se beneficia de la competencia en el sector cuando a menudo tiene que reducir su elección de aerolínea. En los Estados Unidos, las aerolíneas tienen informar públicamente el daño que causan a las sillas de ruedas de los pasajeros, y esto también nos permite priorizar una aerolínea específica”, dice Heng.

¿Qué tan accesibles son los principales sitios turísticos del mundo?

Heng: “La mayoría de ellos están bien. El problema es con las pequeñas empresas y algunos de los sitios patrimoniales u otros sitios antiguos. No es imposible hacerlos accesibles; solo hay que ser sensible al asunto. Tengo una lista de cientos de lugares que se pueden mejorar a través de soluciones económicas disponibles. Solo tiene que desear esto y aprovechar el potencial del mercado.

En Israel, la accesibilidad es una oportunidad.

4.55 millones de turistas visitaron Israel en 2019, un 10% más que en 2018, y este número es en parte el resultado de un trabajo de marketing atractivo para grupos específicos, como el turismo gay y el turismo vegano. “Israel puede y debe comercializarse como un destino para turistas con discapacidades”, dice Yuval Wagner, fundador y presidente de Access Israel, que promueve el acceso en Israel para todo tipo de discapacidades y en todas las áreas de la vida. “La situación en Israel es relativamente buena”, agrega la gerente de marca de estilo de vida del Ministerio de Turismo, Dana Gazit. “La Ley de Igualdad de Derechos para las Personas con Discapacidades contiene algunas disposiciones avanzadas. Hay habitaciones accesibles en hoteles, y la Autoridad de Protección de la Naturaleza y los Parques Nacionales de Israel y el Fondo Nacional Judío hacen un muy buen trabajo en sus sitios. La organización Yad Sarah permite a los turistas alquilar equipos para personas discapacitadas, y muchos lugares se hacen accesibles voluntariamente. Aquí hay un fuerte aspecto económico y, a medida que más inquietudes se den cuenta de la importancia de la accesibilidad, comprenderán que se trata de turismo convencional, no de turismo de nicho, incluido el turismo interno”.

Se estima que las personas con discapacidad representan el 18% de la población de Israel. Un tercio de ellos tiene discapacidad de nivel medio o alto. “La accesibilidad debería cubrir toda la experiencia de viaje”, dice Wagner, “desde ordenar el vuelo hasta información de transporte y atracciones en el destino. Un sector que se da cuenta del potencial de los turistas con discapacidades son los cruceros. Se invierte mucho en un crucero, porque entendieron que es un gran mercado objetivo que puede ser una fuente de ganancias. En gran medida, Israel es uno de los países más avanzados en este aspecto, y existe la oportunidad de promover el país como un destino accesible. ahora es más consciente de la accesibilidad en el transporte público y los hoteles”.

Wagner también enfatiza la importancia de la información sobre el grado de accesibilidad, no solo de lo que se requiere legalmente. “En sitios como Booking.com y Tripadvisor, puede buscar hoteles con una categoría de filtro para accesibilidad. No siempre es confiable, pero es una indicación. En Israel, la ley requiere capacitación en servicio y exige la publicación de los arreglos de accesibilidad en el sitio web de una empresa y call center. Esto no siempre aparece en idiomas extranjeros. Las empresas tienen que darse cuenta de que hacer que la información sea accesible es fundamental. Las empresas accesibles obviamente tienen interés en dar a conocer su accesibilidad, pero también espero que una empresa que no sea accesible publique eso información, es mejor para un negocio así que las personas con discapacidad lo eviten, en lugar de que vengan a quejarse”.

“El problema comienza cuando llegamos al turismo grupal, y en Israel, vemos dos cuellos de botella: no hay suficientes habitaciones de hotel y hay pocos autobuses con elevadores de sillas de ruedas. Los hoteles grandes tal vez tengan cinco habitaciones accesibles; deberían tener dos veces tantos. Hay que distinguir entre habitaciones accesibles y habitaciones acogedoras, que son suficientes para muchas personas con discapacidad. Espero que comprendan el beneficio potencial, y cuando hacen que las cosas sean accesibles porque es legalmente requerido, no deberían tratarlo de la misma manera que los gastos requeridos, como la comida kosher. Déjelos mirar los números y se darán cuenta de que es una inversión, no un gasto”, dice Wagner.

¿Es más caro un viaje accesible?

“Cuanto más grave es la discapacidad, más costoso es el viaje, por ejemplo, alquilar un automóvil con un elevador de silla de ruedas o seleccionar un hotel que sea más conveniente. Incluso en Airbnb, comenzaron a mostrar apartamentos accesibles solo después de que se aplicara presión, y todavía hay crecimiento en la demanda y justificación para aumentar la accesibilidad. El Ministerio de Turismo de Israel comprende el problema e incluso ha creado un departamento para ello. Estamos tomando el potencial global de mil millones de turistas con discapacidades. Podemos conformarnos con una pequeña fracción de eso, y no tomará mucho esfuerzo. Necesita aumentar la publicidad de accesibilidad en varios idiomas y proporcionar más habitaciones de hotel y autobuses adaptados, y luego no solo veremos turismo vegano y LGBT aquí”.

Con información de Globes