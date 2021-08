Mientras Bennett se encuentra con Biden, las FDI aceleran los planes para atacar el programa nuclear de Irán

El ministro de defensa cree que una amenaza creíble de un ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Teherán es la única forma en que Estados Unidos podrá negociar un mejor trato con la República Islámica.

Las Fuerzas de Defensa de Israel están trabajando a toda máquina para desarrollar sus planes para atacar el programa nuclear de Irán a la luz de la marcha en curso de la República Islámica hacia la tecnología necesaria para un arma atómica, y las negociaciones estancadas entre Washington y Teherán sobre el asunto, dijo a los periodistas el Jefe de Estado Mayor de las FDI Aviv Kohavi esta semana.

“El progreso en el programa nuclear iraní ha llevado a las FDI a acelerar sus planes operativos, y el presupuesto de defensa que se aprobó recientemente está destinado a abordar esto”, dijo Kohavi, hablando con corresponsales militares antes del Año Nuevo judío.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, emitió una amenaza similar el miércoles y dijo a los diplomáticos extranjeros que Israel podría tener que emprender acciones militares contra Irán.

“El Estado de Israel tiene los medios para actuar y no dudará en hacerlo. No descarto la posibilidad de que Israel tenga que tomar medidas en el futuro para prevenir un Irán nuclear ”, dijo Gantz.

“Irán está a sólo dos meses de adquirir los materiales necesarios para un arma nuclear. No sabemos si el régimen iraní estará dispuesto a firmar un acuerdo y volver a la mesa de negociaciones y la comunidad internacional debe construir un ‘Plan B’ viable para detener a Irán en su camino hacia un arma nuclear ”, agregó. .

Aunque se cree que Irán está a dos meses de obtener el material fisionable necesario para una bomba, las FDI han evaluado que tomaría al menos varios meses más antes de que Teherán sea capaz de producir un arma entregable, necesitando ese tiempo para construir. un núcleo, realice pruebas e instale el dispositivo dentro de un misil.

Los comentarios públicos combativos de Gantz y Kohavi se produjeron poco después de que el primer ministro Naftali Bennett aterrizara en Washington para su primera reunión en persona con el presidente estadounidense Joe Biden y su personal, con el programa nuclear de Irán en la parte superior de la agenda.

“Al final del día, el objetivo es llegar a un acuerdo ‘más largo, más fuerte y más amplio’ que el anterior”, dijo Gantz el miércoles. “El programa nuclear iraní podría incitar a una carrera armamentista en la región y en el mundo entero”.

Israel espera un nuevo acuerdo nuclear que vería límites permanentes al enriquecimiento de uranio de Irán y mecanismos de supervisión más sólidos. Las FDI creen que la única forma de lograr este objetivo es con una amenaza creíble de un ataque militar.

Las FDI han dado a conocer este punto de vista al Pentágono, con el que mantiene una relación estrecha y abierta, aunque Estados Unidos no participa activamente en los planes de Israel, según se enteró The Times of Israel.

El mes pasado, Bennett, Gantz y el ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, acordaron un presupuesto de defensa de 58.000 millones de NIS (18.000 millones de dólares) para el próximo año, de los cuales casi 2.000 millones de NIS (620 millones de dólares) están destinados a los esfuerzos militares para hacer frente a Irán.

Los fondos, así como los miles de millones adicionales que se esperan distribuir, están destinados a ser utilizados para comprar el equipo y las municiones que serían necesarios para llevar a cabo un ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Estos se extienden por todo el país bajo la protección de un avanzado sistema de defensa aérea, así como importantes defensas físicas, y algunas están enterradas muy por debajo del suelo, lo que las hace impermeables a todas las bombas, excepto a las más pesadas y poderosas.

La última vez que Israel hizo tales planes, en 2011-2012, el gobierno invirtió unos 11.000 millones de NIS (3.380 millones de dólares) en la preparación del ataque, que finalmente nunca se llevó a cabo, reveló el ex primer ministro Ehud Olmert en 2013.

Sin embargo, contrarrestar el programa nuclear de Irán es solo un aspecto de la guerra silenciosa en curso de Jerusalén con Teherán.

“Las FDI están operando constantemente y en una variedad de formas para minimizar la influencia de Irán en el Medio Oriente”, dijo Kohavi.

Las FDI han luchado durante mucho tiempo contra Irán y sus representantes en Siria, en particular contra la milicia terrorista libanesa Hezbollah, que ha estado operando en el país desde el estallido de la guerra civil siria en apoyo del dictador Bashar Assad. En los últimos dos años y medio, las FDI han llevado a cabo al menos 31 ataques contra objetivos de Hezbolá en Siria, aproximadamente la mitad de ellos contra depósitos de armas y la otra mitad contra las posiciones del grupo en los Altos del Golán sirio, cerca de la frontera con Israel.

En los últimos meses, ha surgido un frente adicional en este conflicto, con Israel e Irán enfrentándose cada vez más en el mar. La Armada israelí ha llevado a cabo más de una docena de ataques contra barcos iraníes mientras se dirigían a Siria en los últimos dos años, informó el Wall Street Journal en marzo.

El buque de guerra más grande de la marina de Irán se incendió

Irán, a su vez, ha atacado varios buques de carga de propiedad o atados israelíes, incluido uno el mes pasado, el Mercer Street, que fue alcanzado por un dron armado que mató a dos miembros de la tripulación.

“Nuestra evaluación es que el vehículo aéreo no tripulado empleado en el ataque de Mercer Street fue lanzado desde territorio iraní y aprobado por el liderazgo iraní”, dijo Gantz a los embajadores extranjeros el miércoles.

El futuro del JCPOA

Desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo a principios de este año, su administración ha estado involucrada en negociaciones indirectas en Viena con Irán sobre su programa nuclear y un regreso conjunto al acuerdo nuclear de 2015, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto.

El acuerdo limitó los niveles en los que Irán podría enriquecer y almacenar uranio, junto con una serie de otras actividades necesarias para crear un arma nuclear, a cambio de un alivio de las sanciones.

Israel, entre otros, denunció duramente el JCPOA, principalmente debido a su insuficiente mecanismo de supervisión, que mantenía a los inspectores internacionales fuera de ciertos sitios, y sus llamadas “cláusulas de extinción”, según las cuales las restricciones al enriquecimiento de uranio de Irán terminan para 2031, momento en el que Teherán podría producir la cantidad de material fisionable y el grado de pureza que quisiera sin la amenaza de sanciones, aunque técnicamente todavía tendría prohibido producir un arma atómica en virtud del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, también conocido como el NPT.

En 2018, bajo el entonces presidente Donald Trump, EE. UU. Derogó el JCPOA, con el apoyo del gobierno israelí, calificándolo como un “acuerdo unilateral horrible que nunca debería haberse hecho” y estableciendo una serie de sanciones económicas aplastantes. sobre Irán y los funcionarios iraníes. Esto llevó a Teherán a abandonar el acuerdo también un año después, violando regularmente sus términos al enriquecer uranio cada vez más y al almacenar más y más en un aparente esfuerzo por aumentar la presión y generar influencia sobre Estados Unidos.

A principios de este año, Teherán comenzó a enriquecer uranio hasta un 60 por ciento de pureza, un nivel con muy pocos usos no militares, y comenzó a realizar investigaciones sobre la conversión de la forma gaseosa de uranio producida por el proceso de enriquecimiento en uranio metálico, un proceso que es necesario dominar. para fabricar un arma nuclear. Esto es, con mucho, lo más cerca que ha estado Irán de producir el material necesario para una bomba atómica. Antes de la firma del JCPOA de 2015, Irán había enriquecido uranio a un nivel de pureza del 20% y aún no había comenzado la investigación práctica sobre el uranio metálico.

El progreso en el programa nuclear iraní ha llevado a las FDI a acelerar sus planes operativos, y el presupuesto de defensa que se aprobó recientemente está destinado a abordar este problema.

Sin embargo, de acuerdo con las evaluaciones de inteligencia de las FDI, estos avances, aunque preocupantes, no parecen ser un esfuerzo de Teherán para “estallar” y producir un arma atómica lo más rápido posible, sino una parte de su actual política arriesgada con los EE. UU. Durante la renovación. negociaciones bajo el presidente Joe Biden.

Aunque Irán ha continuado enriqueciendo uranio al 60% desde que lo hizo por primera vez a mediados de abril, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, no ha hecho ningún avance importante en su programa nuclear desde entonces.

Las FDI consideraron una vez que un regreso mutuo al acuerdo por parte de Estados Unidos e Irán era una conclusión inevitable. Pero las conversaciones en Viena se estancaron a principios de este verano, particularmente con la elección del intransigente Ebrahim Raisi, quien asumió la presidencia a principios de este mes, y el futuro de este esfuerzo diplomático ya no está claro, según evaluaciones de las FDI.

Biden y los miembros de su administración habían dicho que su plan era regresar al JCPOA con Irán y usarlo como trampolín hacia un acuerdo más sólido con Teherán para frenar no solo su programa nuclear, sino también su desarrollo de misiles balísticos y otros disruptivos. acciones en el Medio Oriente, en particular su apoyo a los grupos terroristas en toda la región.

El ejército israelí no cree que Irán esté de acuerdo con este plan, ya que perdió la fe en el gobierno de los EE. UU. Luego de la retirada de Trump del acuerdo, a pesar de que los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes determinaron que Irán en general había cumplido sus términos.

De hecho, la persona clave de Biden en las conversaciones nucleares de Irán, Robert Malley, le dijo a Politico a principios de este mes que el futuro de las conversaciones era “sólo un gran signo de interrogación” en este momento.

Las amenazas convencionales de Irán

Si bien la amenaza de un arma nuclear iraní sigue siendo la máxima prioridad de las FDI, el ejército israelí ve las actividades militares convencionales de Irán como una fuente de gran preocupación.

Las FDI alguna vez se centraron principalmente en luchar contra el aliado de Irán, Hezbolá, en el Líbano y sus otros representantes en Siria. Pero la proliferación de misiles de crucero de largo alcance y “drones suicidas” que transportan explosivos a los representantes iraníes en todo el Medio Oriente ha obligado a las FDI a operar cada vez más lejos de sus fronteras para contrarrestar los ataques antes de que lleguen a Israel. Se sabe que tales municiones avanzadas están en posesión de representantes iraníes en Siria, Irak y Yemen.

La campaña naval del ejército contra Irán, específicamente sus envíos de petróleo a Siria, cuyas ganancias se habrían destinado a grupos terroristas en la región, es una continuación de estos esfuerzos.

Según las evaluaciones de las FDI, estas operaciones han evitado que entre 1.500 y 2.000 millones de dólares lleguen a los representantes iraníes.

Aunque Irán, en ocasiones, ha tomado represalias por estos ataques, como en el caso de Mercer Street, en general se ha abstenido de responder a la mayoría de ellos, lo que las FDI atribuyen a la disuasión que ha construido contra Teherán, lo que ha llevado a la falta de voluntad de Irán para emprender acciones más agresivas contra Israel.

Fuente: The Times of Israel

