Movimiento conservador inicia una investigación de acusaciones de abuso sexual en el programa juvenil

( JTA ) – Días después de que aparecieran en los medios las denuncias de abuso sexual por parte de ex participantes del programa para jóvenes judíos, el movimiento conservador anunció que implementaría nuevas medidas de seguridad e investigaría cómo los funcionarios del programa han manejado las quejas.

En el anuncio, el director ejecutivo de la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, el rabino Jacob Blumenthal, dijo que los informes de abuso de adolescentes en programas dirigidos por su organización afiliada Sinagoga Juvenil Unida requieren tomar medidas.

“Las experiencias relatadas no reflejan absolutamente en ningún sentido los valores que representamos como institución judía o como líderes y educadores comprometidos con la seguridad, dignidad y respeto de cada persona, más aún, los participantes de nuestros programas”.

Blumenthal dijo que USY contrataría a un tercero para administrar su línea directa de denuncia y pagaría a un consultor independiente para investigar las acusaciones y la participación de funcionarios o voluntarios del programa.

Las acusaciones, que aparecieron en un artículo publicado la semana pasada por The Times of Israel , tuvieron lugar hace décadas e involucran a un ex consejero de USY que se dice que se masturbó frente a los niños bajo su supervisión. Ed Ward, un ex director de división del condado de Nassau de USY, supuestamente fomentó un ambiente hipersexualizado para adolescentes varones en un campamento de verano y en otros entornos juveniles.

El artículo citó a un ex campista de Ward llamado Jordan Soffer y citó dos demandas presentadas de forma anónima contra Ward y USY.

Tras el anuncio de Blumenthal, un reportero del Times of Israel tuiteó que Soffer no cree que el movimiento conservador esté haciendo lo suficiente para garantizar la rendición de cuentas.

“Me alegra ver que USY está comprometido a asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder”, se cita a Soffer. “Sin embargo, asegurarse de que no vuelva a suceder debe comenzar con el reconocimiento y la empatía. Su incapacidad para reconocer que esto sucedió, y su incapacidad para expresar empatía por sus graduados, me da poca fe en que habrá un cambio duradero “.

El anuncio de una investigación en USY se produce varios meses después de que la Asamblea Rabínica del movimiento lanzara una auditoría de su propio proceso para manejar quejas éticas.

Mientras tanto, en el movimiento reformista, se están llevando a cabo tres investigaciones de este tipo . Y en julio, el brazo juvenil del movimiento, NFTY, emitió una declaración en respuesta a un artículo en la publicación universitaria judía New Voices acusando a NFTY de fomentar un ambiente excesivamente sexualizado para los adolescentes.

El programa para jóvenes acogió con agrado el escrutinio y dijo que estaba en el proceso de renovar su proceso de denuncia de abusos y agregar lenguaje a su código de conducta.

