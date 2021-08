Una mikve de oro, un museo judaica y un salón de baile: Taiwán tendrá su primer centro comunitario judío

Hace siete años, el único rabino de Jabad en Taiwán se acercó a Jeffrey Schwartz, un empresario y filántropo judío que había ayudado a financiar las pequeñas instituciones judías del país durante años. El rabino Shlomi Tabib se preguntaba si Schwartz podría financiar la construcción de una mikve, un baño ritual en el que las mujeres ortodoxas se sumergen todos los meses según la antigua tradición.

Había un problema: Schwartz, que había vivido en Taiwán durante décadas después de crecer en una comunidad conservadora en Cleveland, no sabía qué era una mikve. Una vez que se enteró, creyó que no había suficientes residentes ortodoxos en Taiwán para justificar los costos de construcción, especialmente cuando la región aún carecía de un espacio de culto físico.

“Dijo que es más importante que [un] templo”, recordó Schwartz. “Dijo que las mujeres ortodoxas las necesitan todos los meses. Dije: ‘Bueno, ¿cuántas personas ortodoxas hay aquí que lo necesitan?’ Dijo que tal vez uno, dos o tres.

“Hago mucho trabajo filantrópico aquí en Taiwán, y dije: ‘Hay una larga lista de personas por delante de ustedes para obtener mi dinero’”, dijo Schwartz.

Pero avanzando siete años, Schwartz se está preparando para abrir el Primer centro comunitario judío de Taiwán: un complejo de $ 16 millones con una superficie de 22.500 pies cuadrados y con un salón de baile para 300 personas, restaurante kosher, aulas, museo Judaica con artículos de la colección personal de Schwartz. – y una sinagoga dirigida por Tabib, junto con esa mikve que alguna vez fue contenciosa, con un techo de pan de oro y mosaicos hechos a medida en el Líbano.

El Centro Comunitario Judío Jeffrey D. Schwartz, que se anunció oficialmente el miércoles y está programado para abrir en diciembre en Taipei, fue diseñado con la ayuda de la esposa de Schwartz, Na Tang, una música y actriz taiwanesa. Tabib y su familia vivirán en el lugar.

Schwartz espera que el centro sea un faro de la cultura judía en un país de 23,5 millones que históricamente no ha tenido una gran población judía. Las estimaciones del número actual de judíos en Taiwán oscilan entre 500 y 1,000. Durante décadas, se han reunido en pequeños espacios improvisados ​​para servicios y eventos sociales, pero les ha faltado un gran lugar de encuentro central. En las décadas de 1970 y 1980, antes de que la mayor parte de la fabricación de la región se trasladara a China, el rabino Ephraim Einhorn, que ahora tiene 102 años, hospedaba servicios para hombres de negocios que viajaban en una habitación de hotel.

“Dije, con todos estos años que he dedicado a Taiwán, necesito construir un legado para los judíos”, dijo Schwartz, quien ha vivido en la nación isleña durante casi 50 años desde que se graduó de la universidad. Fundó una empresa en 1975 que se ha convertido en un conglomerado de empresas que ofrecen servicios de cadena de suministro. “Cuando salgan las próximas generaciones, tendrán un lugar del que pueden estar orgullosos, del que podrán entender que todavía puedes ser judío en Taiwán y seguir siendo parte de la comunidad de Taiwán”.

El Centro de Schwartz no está afiliado al grupo de la Comunidad Judía de Taiwán, del que anteriormente había sido miembro durante décadas. Desde la pandemia, la comunidad se ha convertido en una comunidad vibrante y activa de familias judías expatriadas y habitantes de Taiwán que sienten curiosidad por el judaísmo. Las cenas y los servicios festivos recientes, dirigidos por un artista de 34 años convertido en rabino cantor no ordenado que canta e incorpora música instrumental, han atraído a cientos de personas.

Pero desde la década de 1990, el grupo no confesional carecía de mucha asistencia y entusiasmo en sus servicios festivos. Schwartz respetaba a Einhorn, que todavía es miembro de la comunidad, pero no podía imaginarlo dirigiendo la nueva sinagoga.

“Una comunidad necesita un rabino. Iba a salir y contratar a un rabino conservador o reformista y llevarlos de los estados a Taiwán, y un día me di cuenta de que no quiero competir con un rabino aquí y robar su rebaño, por así decirlo ”, dijo Schwartz.

El Jabad local ya satisfizo sus necesidades en ese frente: “Tiene un buen seguimiento de personas, ya sabes, una mezcla, y hay muy pocos ortodoxos, en su mayoría personas seculares, y grandes eventos, y está abierto a todos”.

Schwartz dice que todavía está en términos amistosos con el grupo de la Comunidad Judía de Taiwán y espera que sus miembros asistan a los muchos eventos que planea realizar en el salón de baile del centro con oradores itinerantes y líderes de opinión. Los vínculos entre los dos centros judíos son inevitables entre esta población de nicho: Glenn Leibowitz, el jefe de comunicaciones del nuevo centro, quien durante el día lidera el equipo de comunicaciones del gigante consultor McKinsey en la región de la Gran China, ha sido amigo de Ben Schwall, quien dirige el Comunidad Judía de Taiwán, ya que los dos fueron a la universidad juntos hace unos 30 años.

Leibowitz estimó que los seguidores locales de Tabib en Taipei ascendían a cientos, además de los judíos que viajaban por el país y que a menudo se detenían en el puesto de avanzada local de Jabad para recibir servicios o comida kosher. Pero Schwartz era hasta hace poco escéptico de la forma de hacer las cosas de Jabad. Al principio, pensó que la estricta adherencia del movimiento jasídico a la ley judía no sería una situación cómoda para las parejas casadas y los judíos menos religiosos que Schwartz esperaba atraer.

Comparó el concepto con un hospital en el que no todos los pacientes recibirían el mismo tratamiento. “Si necesito un médico, los médicos de allí no me van a ver, tendré que ir al lugar que está al final de la calle”, dijo.

Pero un momento crucial llegó hace unos años durante un evento de recuerdo del Holocausto que contó con dignatarios no judíos cuando Schwartz vio a Tabib recitar apasionadamente una oración. Fue entonces cuando supo que quería que el rabino de Jabad participara en su proyecto.

“El rabino de Jabad vestido con su traje negro y su sombrero negro se levantó… dije, ya sabes, todos en la audiencia aquí, ven que es una persona judía. Es un símbolo de una persona judía ”, dijo Schwartz. “Si está construyendo algo a largo plazo, necesita algo de coherencia. Y no voy a estar aquí por la coherencia. Pero sé que el lado ortodoxo lo mantendrá en marcha … Estoy feliz de tener a Jabad como socio porque sé que en 100 años seguirán haciendo lo mismo “.

Tabib dijo que la oferta de Schwartz: “Vas a dirigir la sinagoga y la mikveh, y cualquier cosa que tenga que ver con lo religioso, pero todo lo demás, lo voy a ejecutar”. – fue una respuesta literal a sus oraciones.

“Jeffrey y yo venimos de diferentes orígenes y no siempre vemos las cosas de la misma manera. Sin embargo (o quizás por eso) creo que esta cooperación está destinada a un gran éxito ”, escribió Tabib en un correo electrónico. “Jeffrey es muy sincero y genuino, y cuando compartió conmigo su idea, sentí que mis oraciones fueron realmente respondidas. Ambos estamos motivados y estamos interesados ​​en el éxito de este proyecto no solo para nosotros sino para las generaciones futuras que Dios quiera. Una vez que nos reunimos y discutimos, nos dimos cuenta de que la pregunta no debería ser ‘si’ sino ‘cómo’ ”.

La colaboración entre las comunidades judías seculares y religiosas de Taiwán era necesaria en este caso, dijo Tabib, porque “si alguien quisiera construir un centro en Taiwán solo para judíos religiosos, probablemente cerraría el negocio con bastante rapidez”.

Schwartz incluso ha llegado a las formas de los servicios de Jabad, llamándolos “hermosos”. Pero la mikve siguió siendo un desafío logístico por su parte: los baños rituales no pueden contener desagües, y eso confundió a los ingenieros taiwaneses con los que trabaja Schwartz.

“He aprendido todo lo que necesitas saber sobre las mikvehs que tenías miedo de preguntar”, bromeó. “Puse mucho trabajo en este lugar. Quiero que todo este centro sea un monumento a los judíos y al judaísmo. Porque sé que si llevo a los chinos a un apartamento alquilado y les digo que aquí es [donde] vamos a celebrar, ellos dirán: ‘Está bien, no me llames la próxima vez’. Quiero que [esto] sea algo de lo que todos podamos estar orgullosos “.

