Según informes, fiscales estatales investigarán al exjefe del Mossad, Yossi Cohen

El exjefe de la agencia de espionaje dice que aceptó un regalo de 20.000 dólares del magnate australiano después de consultar con un asesor legal; El fiscal Aisman dijo que también estaba examinando otras acusaciones.

La Fiscalía del Estado investigará las denuncias de que Yossi Cohen, el exjefe de la agencia de inteligencia Mossad, aceptó un obsequio ilícito por valor de 20.000 dólares, entre otras acusaciones, según informes de los medios de comunicación en idioma hebreo.

El fiscal general Avichai Mandelblit ordenó al fiscal estatal Amit Aisman que llevara a cabo una investigación exhaustiva de las aparentemente graves acusaciones contra Cohen que llegaron a su oficina y la del fiscal estatal, informaron el lunes la emisora ​​pública Kan y el sitio de noticias Maariv.

Uno de los presuntos delitos implica que Cohen reciba un regalo por valor de 20.000 dólares del multimillonario empresario australiano James Packer para la boda de su hija, según lo informado por primera vez por el diario Haaretz.

En una entrevista televisiva en junio, poco después de retirarse como jefe de la agencia de espionaje, Cohen habló por primera vez sobre el incidente. Afirmó haber aceptado los fondos después de consultar con el asesor legal del Mossad y dijo que está comprometido a devolver el regalo.

Las otras acusaciones contra Cohen no pudieron ser detalladas debido a las leyes de privacidad, informó Kan. Una vez que concluya el examen inicial, Mandelblit decidirá si se requiere una investigación criminal completa, según el informe.

El mes pasado, Channel 13 informó que se sospecha que Cohen compartió información clasificada con un asistente de vuelo con quien estuvo en estrecho contacto personal durante los últimos dos años. El informe en ese momento decía que la oficina del fiscal general estaba revisando el incidente.

Cohen, de 59 años, fue reclutado por el Mossad a los 22 mientras estudiaba en Londres, ascendiendo en sus filas para convertirse en su jefe después de un breve período como jefe del Consejo de Seguridad Nacional.

Cohen, conocido como “el modelo” dentro de la agencia, tenía una personalidad inusualmente pública para un jefe de espionaje israelí incluso cuando supervisaba las operaciones contra el programa nuclear de Irán y ayudaba a guiar los lazos clandestinos de Israel con las naciones árabes.

Cohen, quien fue designado por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, ha dicho que no descarta la posibilidad de convertirse en primer ministro algún día, aunque todavía no estaba contemplando tal ambición.

Cohen también había negado cualquier relación política ilegal entre él y Netanyahu, cuando se desempeñaba como jefe del Mossad y este último era primer ministro.

Él renunció como jefe del Mossad, el 1 de junio después de más de cinco años en el trabajo. Fue reemplazado por David Barnea.

