Altos funcionarios en Israel sobre una posible escalada con respecto a Hezbollah: “se necesita un momento más oportuno”

Aunque el sistema de defensa permanece alerta a la posibilidad de una escalada inminente contra Hezbollah después de los cohetes hacia el norte y el bombardeo de artillería hacia el sur del Líbano, Israel prefiere mantener la decisión de esperar y no abrir una escalada en este momento. “La guerra adecuada debe elegirse en el momento adecuado”, dijeron los altos funcionarios en Jerusalén anoche (sábado) después de un día tranquilo en la frontera. “Es posible que en el futuro también tengamos que dar un “golpe inteligente” a Hezbollah”.

La evaluación ahora en Israel es que los cohetes del viernes no serán los últimos, y habrá más disparos. “Tendremos que elegir cuándo responder con mayor intensidad, tomando en cuenta que podemos llegar a días de batalla. Lo que juega a nuestro favor es que lo último que la opinión pública quiere ahora es la guerra”, dijo una fuente israelí.

Israel finalmente disparó 200 proyectiles de artillería y bombardeó una carretera que conduce al punto desde el que se dispararon los cohetes. Uno de los objetivos fue un puesto de Hezbollah. Israel insiste en que, a pesar de la respuesta moderada a los cohetes, la disuasión contra Hezbollah no se ha visto perjudicada. “Israel ha optado por responder con moderación para no desviar la atención mundial del ataque con tanques de la semana pasada, y está esperando una audiencia en el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes con la esperanza de llevar a la condena de Irán”. “, dijeron.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Ardan, envió una carta urgente de queja al Consejo de Seguridad y al Secretario General de la ONU y condenó enérgicamente el lanzamiento de cohetes. Los recientes ataques en la región bajo los auspicios de Irán, ilustran cuán urgente la FPNUL aplicará seriamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. “Daña a sus ciudadanos, y no dudará en responder y dañar la infraestructura terrorista de Hezbollah, que se extiende por todo el Líbano y amenaza la seguridad de Israel y sus ciudadanos”, el dijo el embajador.

El secretario general de la ONU, Antonio Gutierrez, expresó su preocupación por la escalada e instó a Israel y Hezbollah a mantener la máxima moderación y evitar el aumento de las tensiones. “Instamos al gobierno libanés a actuar con urgencia para prevenir tales ataques – y recuperar el control de la región”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

El secretario general de Hezbollah, Nasrallah, dijo anoche en un discurso a la nación, que el bombardeo de cohetes se produjo en respuesta al ataque aéreo después de las alarmas en Kiryat Shmona. “Israel anunció que había atacado áreas abiertas, y también usamos el mismo término. Era inevitable tomar una decisión, actuar y responder en consecuencia. No atacamos objetivos militares, optamos por actuar por la mañana y no por la noche porque no queríamos crear miedo entre los civiles. Hemos atacado y publicado un aviso que acepta oficialmente la responsabilidad. “Nuestro mensaje, como nuestro ataque, envía un mensaje claro al enemigo: ustedes atacaron el espacio abierto y nosotros atacamos el espacio abierto”, dijo Nasrallah.

El líder de la organización terrorista agregó que “cualquier ataque aéreo en el Líbano recibirá una respuesta completa y adecuada. Queremos defender nuestro país. Es cierto que la situación interna en el Líbano es difícil, pero defender el Líbano es nuestra responsabilidad.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai