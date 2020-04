El desempleo en Israel supera el 24%

Los solicitantes de beneficios de desempleo superaron el millón, lo cual representa el 24.1% de la fuerza laboral total de Israel.

Si bien la tasa de desempleo era de solo 4% antes del brote de coronavirus, casi 844 mil personas han solicitado beneficios de desempleo desde principios de marzo. La gran mayoría, alrededor del 89,7%, son empleados con licencia no remunerada.

“Desafortunadamente, nuestras previsiones se materializaron: llegamos a un millón de solicitantes de empleo solo en marzo”, dijo el director general del Servicio de Empleo de Israel, Rami Garor. “Estamos trabajando para crear las condiciones para que el próximo mes pueda comenzar con un menor desempleo, con el retorno gradual de la economía a la normalidad, en la medida de lo posible y siguiendo las pautas”.

El martes se identificó un aumento significativo en los nuevos solicitantes en comparación con los últimos días, con las casi 35700 solicitudes presentadas por postulantes de empleo. El Servicio de Empleo recibió alrededor de 24 mil nuevas solicitudes los domingos y lunes.

Según los datos publicados a principios de esta semana, los grupos de empleados más afectados incluyen trabajadores no calificados (15.5% de los nuevos solicitantes), trabajadores de la educación (13.9%), empleados de ventas (9.4%) y personal de hospitalidad (6.4%). Si bien la proporción de solicitudes masculinas y femeninas era casi igual antes de la crisis, el 57,7% de los nuevos solicitantes son mujeres.

Casi la mitad (45,6%) de los nuevos solicitantes tienen entre 20 y 34 años, otro 37,3% tienen entre 35 y 54 años, y el 14,6% tienen 55 o más. Solo el 2.5% de los solicitantes tienen menos de 20 años, probablemente debido al servicio militar obligatorio.

Las estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Seguros (Bituaj Leumi) el martes mostraron que el número de trabajadores desempleados probablemente alcanzará los 1,1 millones durante abril y mayo. El instituto dijo que espera pagar un adicional de 6500 millones de NIS en beneficios de desempleo en junio.

La economia a nivel mundial se reconoce como el gran problema por venir, siendo que el déficit financiero que tendrán los estados a partir del fin de la crisis, podria tardar varios meses en recuperarse, sin ir más lejos, los optimistas confian en que para diciembre los números en rojo del instituto de Empleo de Israel significarán unos NIS 319 millones.

En un intento por abordar el rápido aumento del desempleo, el Servicio de Empleo publicó un “programa de emergencia” el domingo para ayudar a quienes no tienen trabajo. Según las estimaciones compartidas por el servicio, uno de cada cinco trabajadores con licencia no remunerada no volverá a su lugar de trabajo si la crisis continúa a mediados de abril.

Para facilitar el regreso al trabajo, el Servicio de Empleo publicó detalles de cuatro iniciativas destinadas a mejorar las perspectivas de los posibles empleados, y una serie de recomendaciones para los tomadores de decisiones que abordan las consecuencias financieras de la crisis del coronavirus.

Las iniciativas implementadas por el Servicio de Empleo presentan un programa que ayuda a los empleadores a volver a contratar a los trabajadores que se encuentran actualmente con licencia no remunerada, incluida la reasignación de recursos para ayudar a los empleados que regresan; una pista de “colocación directa” diseñada para solicitantes de empleo con altas perspectivas, utilizando herramientas digitales avanzadas y talleres de búsqueda de empleo; una pista de “refuerzo de habilidades” para individuos que requieren asistencia limitada para mejorar su productividad y capacidad de perseverar; y, finalmente, una universidad vocacional o un curso de capacitación en el trabajo para personas que se considera que pueden caer en el desempleo a largo plazo.

