Gantz y Lapid advierten al mundo sobre Irán

El Ministro de Defensa, Benny Gantz y el Ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, informaron a los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Saeed Ara Jani es el Jefe del Comando de vehículos aéreos no tripulados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní. Este es el hombre que es personalmente responsable de los ataques terroristas en el Golfo de Omán.*

Declaración conjunta del Ministro de Defensa, Benny Gantz y el Ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid:

Esta mañana, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores recibieron a los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una sesión informativa celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta reunión informativa forma parte del esfuerzo nacional del Estado de Israel para pedir a la comunidad internacional que condene y ponga coto al terrorismo y la agresión iraníes en la región.

Durante la última semana, Israel ha actuado a través de todos los canales diplomáticos y de seguridad posibles, a fin de solicitar a la comunidad internacional que establezca límites claros para Irán y ponga coto a su conducta agresiva. El Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores enfatizaron ante los embajadores que Israel mantendrá el derecho de actuar independientemente ante cualquier ataque o amenaza a sus ciudadanos y soberanía. Destacaron además que los recientes ataques no forman parte de un conflicto local o bilateral, sino que se trata de un ataque contra la comunidad internacional, y que ésta debe tratarlo como tal y responder. Esta acción requiere la unidad de la comunidad internacional y se puede actuar a través del Consejo de Seguridad de la ONU o de cualquier otro marco internacional que haga responsable a Irán de sus acciones.

El ministro de Defensa Benny Gantz señaló: “Amir Ali Hajizadeh, Comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) está detrás de decenas de ataques terroristas en la región que emplean vehículos aéreos no tripulados y misiles. Por primera vez en la historia, también expondré al hombre que es directamente responsable del lanzamiento de UAV suicidas – su nombre es Saeed Ara Jani y es el Jefe del Comando de vehículos aéreos no tripulados del CGRI. El comando de vehículos aéreos no tripulados llevó a cabo el ataque en el barco Mercer Street. Saeed Ara Jani planea y proporciona el entrenamiento y el equipamiento para llevar a cabo ataques terroristas en la región.”

“Irán ha demostrado una vez más ser un desafío mundial, un desafío regional y también un desafío para el Estado de Israel. Irán es responsable de decenas de atentados terroristas en todo el Medio Oriente, mientras controla a sus proxys en Yemen, Irak y otros países. Irán ha violado todas las directrices establecidas en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y está a solo 10 semanas de adquirir los materiales de grado armamentístico necesarios para un arma nuclear. Ahora es el momento de acciones – las palabras no son suficientes. Es hora de acciones diplomáticas, económicas e incluso militares; de lo contrario, los ataques continuarán.”

El ministro Gantz también enfatizó: “El pueblo iraní no es nuestro enemigo. El régimen iraní nos está amenazando y provocando una carrera armamentista regional.”

En lo que respecta a las conversaciones con sus homólogos internacionales, manifestó: Los organismos de defensa ha compartido información de inteligencia con nuestros socios y continuará proporcionándoles pruebas concretas relacionadas con los ataques recientes.

El ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid expresó: “Este no es un conflicto entre ejércitos en Siria. Esta no es una operación encubierta contra una instalación militar. Esto es un ataque a las rutas comerciales del mundo, esto es un ataque a la libertad de movimiento. Se trata de un crimen internacional. Así que mi pregunta para ustedes es, [refiriéndose a los embajadores]: ¿qué va a hacer la comunidad internacional al respecto? ¿Existe todavía el derecho internacional? ¿Y tiene el mundo la capacidad y la fuerza de voluntad para hacer cumplir la ley? Si la respuesta es “sí”, el mundo debería actuar ahora. Si la comunidad internacional no responde a este ataque, entonces no hay tal cosa como una comunidad internacional. En su lugar, se dará una situación de “cada uno por su cuenta””.

