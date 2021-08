Gimnasta medallista de oro de Israel: “Pensé que lo había perdido todo, la rutina no era mi mejor”

Artem Dolgopyat, de 24 años, se convierte instantáneamente en héroe nacional; Bennett detiene la reunión del gabinete para llamarlo y felicitarlo.

Los líderes israelíes llamaron el domingo al gimnasta Artem Dolgopyat para felicitarlo por ganar la segunda medalla de oro olímpica del país, ya que el aturdido atleta dijo que estaba convencido de que el premio mayor se le escapó durante lo que describió como una rutina imperfecta.

En declaraciones a los periodistas después de la ceremonia de entrega de medallas, Dolgopyat dijo que estaba “sin palabras”.

“Todavía estoy en el cielo y es difícil bajar”, dijo, agradeciendo a sus seguidores en Israel y diciendo: “Los amo a todos”. “No hice mi mejor rutina … y me preocupaba que no fuera suficiente para una medalla … pero todos los demás estaban nerviosos y cometieron errores y fue suficiente”, dijo.

“La verdad es que no hice el ejercicio muy limpio ni muy bien y estaba realmente estresado”, agregó en una entrevista con el diario Haaretz. “Pensé que no era suficiente. A la mitad del tercer tramo, pensé: ‘Eso es todo, lo perdí todo’, pero me controlé y me dije: ‘Estás terminando esto y lo estás haciendo bien y estarás entre los tres primeros”.

El gobierno detuvo su reunión semanal de gabinete después de que Dolgopyat venciera a la dura competencia española y china en la competencia de ejercicios de piso de gimnasia artística para tomar el primer lugar en el podio de Tokio 2020. Los ministros estallaron espontáneamente en aplausos al escuchar la noticia.

“Hiciste historia. Detuvimos la reunión del gabinete a la mitad porque hiciste esta maravillosa noticia. En nombre del gobierno y el pueblo de Israel, todos estamos orgullosos de ti. Te estamos esperando para darte la bienvenida a casa y celebrarlo ”, le dijo Bennett por teléfono.

“Estoy muy contento de haber hecho realidad mi sueño y haber representado a Israel con honor”, respondió la estrella de los Juegos Olímpicos.

El presidente, Isaac Herzog, también se apresuró a felicitarlo y le dijo por teléfono: “Artem, hiciste historia. ¿Te das cuenta de que eres el número 1 del mundo?. Estamos muy emocionados. Los felicito desde el fondo de mi corazón en nombre de todos los israelíes ”.

Dolgopyat respondió: “Gracias. Estoy muy feliz de que todo Israel lo haya visto, y yo lo hice por todo Israel, y estoy orgulloso de representar a Israel ”.

Dolgopyat, un medallista de plata en dos ocasiones en el campeonato mundial de 24 años que emigró a Israel desde Ucrania a la edad de 12, fue considerado la mejor esperanza de Israel para una medalla de oro en los Juegos de este año.

Su rutina de la ronda final del domingo impresionó a los jueces, anotando 14.933, un total que estaba por delante del Rayderley Miguel Zapata de España, que se llevó la plata, y del chino Xiao Ruoteng, que ganó el bronce.

Después de que el ganador del oro del equipo ruso Nikita Nagornyy fuera marcado después de girar demasiado y tropezar con su característica caída de triple pica, Zapata parecía destinado al título.

Pero Dolgopyat convirtió el oro del español en plata cuando su rutina igualó la puntuación de Zapata de 14.933, y con su marca de ejecución también la misma, bajó al nivel de dificultad, con Dolgopyat llevándose el título por solo 0.100. Dolgopyat ocupó el primer lugar en el evento de clasificación después de anotar 15.2.

La medalla de oro es sólo la segunda en la historia de Israel, tras la victoria del windsurfista Gal Friedman en 2004 en Atenas.

El himno nacional de Israel, Hatikva, sonó cuando el gimnasta israelí aceptó su medalla con un gran aplauso.

Cuando se le preguntó cómo celebra un atleta ganar una medalla de oro, dijo: “Es la primera, así que aún no lo sé”. También participará en un domingo final Hanna Knyazyeva-Minenko, quien competirá en la pelea por la medalla de triple salto femenino a las 2:15 pm hora de Israel.

El domingo temprano, Noya Bar Am y Shahar Tibi compitieron en windsurf en las 470 carreras femeninas 7 y 8, terminando en octavo lugar.

El israelí Yoav Cohen terminó en primer lugar en la última carrera masculina de RS: X Windsurfing el sábado, pero no fue suficiente para colocarlo en el podio, ya que quedó cuarto en la general.

La madrugada del domingo, alrededor de las 4 am en Israel, Adva Cohen participó en la carrera de clasificación femenina de carrera de obstáculos de 3.000 metros, pero terminó última.

El sábado, Israel logró su segunda medalla de los juegos, ganando el bronce por equipos mixtos de judo. El equipo logró una victoria sobre sus oponentes rusos en la ronda de consolación de un evento que se celebra por primera vez este año.

También el sábado, la sorprendente carrera olímpica del arquero israelí Itay Shanny terminó cuando perdió en los últimos ocho en la competencia individual masculina después de que se necesitaba un dramático desempate para separarlo del eventual vencedor Tang Chih-chun. Se ubicó en el puesto 60 de 64 competidores en la ronda de clasificación inicial.

Itay Shanny de Israel compite en las eliminaciones individuales masculinas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Yumenoshima Park Archery Field en Tokio, el 31 de julio de 2021 (Adek Berry / AFP).

Los nadadores de Israel también terminaron octavos en el debut olímpico del relevo mixto 4 × 100 metros después de una fuerte exhibición para llegar a la final.

El bronce de taekwondo de Avishag Semberg en la categoría femenina de -49 kg la semana pasada fue la primera medalla de Israel en los juegos hasta la victoria del equipo mixto.

