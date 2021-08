Hoy empieza la campaña de vacunación de la tercera dosis para mayores de 60 años

A partir de hoy toda persona mayor de 60 años podrá acceder a la tercera dosis de la vacuna contra el Coronavirus en todo el país, luego de que el martes el presidente Yitzhak (Buzi) Herzog y su esposa Michal fueran los primeros de ese grupo objetivo en ser vacunados. El director general del Ministerio de Salud, Prof. Nachman Ash, quien también fue vacunado con la tercera dosis, dijo anoche que la campaña de vacunación para los mayores de 60 años es “un paso importante que estamos dando en Israel, para proteger a la tercera edad de las enfermedades graves. Hago un llamado a los que pertenecen a este grupo de edad para que vayan a vacunarse “.

El profesor Ash agregó: “Según varias publicaciones, algunos ciudadanos optan por realizar una prueba serológica para averiguar el nivel de anticuerpos en su cuerpo y, en consecuencia, deciden si se vacunan. Quiero enfatizar: esto no es necesario. Esa prueba puede crear confusión. ¿Debo vacunarme como resultado de una prueba serológica? Repito para todo el público: Primera, segunda o tercera vacuna: salgan y vacúnese. Y celebren juntos las fiestas “. “La morbilidad está aumentando, los niveles de anticuerpos están disminuyendo”, agregó. “Si la tercera inyección da un nivel más alto de anticuerpos, entonces no hay ninguna posibilidad en el mundo de que no nos vacunemos. Queremos mantener a la familia, los nietos y vacunarnos para prevenir enfermedades. Creo que es importante que todo el mundo está vacunado, no hay que tener miedo, eso salva vidas”.

Además, bajo la dirección del Ministerio de Salud, Magen David Adom comenzará hoy una extensa campaña de vacunación en todos los hogares de ancianos de Israel. “La MDA lanzará la tercera campaña de vacunación a gran escala en hogares de ancianos y viviendas protegidas del país, que incluye personal e inquilinos”, dijo la organización. El CEO Eli Bin agregó que “El desafío que nos impone el Ministerio de Salud es una tarea nacional importante y estoy seguro de que llegaremos de manera rápida, eficiente y profesional a todos los residentes de hogares de ancianos en todo el país y ayudaremos a la organización nacional de rescate a erradicar la pandemia”.

Mientras tanto, el seguro de salud Maccabi declaró que unos 25.000 miembros ya habían concertado una cita para la tercera vacuna: “Casi el ocho por ciento de la audiencia objetivo de la tercera vacuna ya ha concertado una cita. Durante el fin de semana, más de 3.000 miembros de Maccabi fueron vacunados en la tercera dosis “. El Ministerio de Salud también buscó aclarar que no hay cambio en el reconocimiento de quienes se vacunan o se recuperan en el exterior.

201 pacientes corona están hospitalizados en estado crítico, tres pacientes murieron ayer

Los datos del Ministerio de Salud actualizados anoche mostraron que 201 pacientes están hospitalizados en estado crítico en hospitales de todo el país, en comparación con 168 en la actualización antes de Shabat. Este es el mayor número de pacientes graves desde mediados de abril. También ha habido un aumento en el número de respiradores y su número ahora es de 31.

Ayer se diagnosticaron 1.589 nuevos contagios. El viernes se realizaron un total de 103.000 pruebas corona, y la tasa positiva, excluyendo las pruebas de la encuesta, fue del 2,49%. Ayer, alrededor de 51.000 pruebas se resolvieron por la noche y la tasa de positivos sin pruebas de encuesta fue del 3,27%, una cifra significativamente más alta que en los últimos meses.

Tres pacientes con corona murieron ayer en Israel y un paciente murió el martes. La semana pasada, 17 pacientes con corona murieron en Israel y desde principios de mes, 47 pacientes han muerto, en comparación con ocho que murieron en junio.

En Israel hay más de 18.000 pacientes activos, 1.309 de los cuales viven en Tel Aviv, 1.105 en Netanya, 664 en Rishon Lezion, 631 en Petah Tikva, 620 en Holon, 525 en Bat Yam, 466 en Ramat Gan, 454 en Haifa, 407 en Jerusalén, 399 en Beer Sheva, 366 en Hadera, 346 en Ashdod, 313 en Rehovot, 286 en Pardes Hanna Karkur, 277 en Herzliya y 270 en Afula. Según el Ministerio de Salud, siete localidades se definen como rojas: Bat Yam, Afula, Hatzor HaGlilit, Sakhnin, Harish, Bat Hefer y Kiryat Malachi.

Sivan Gobrin desde Israel

