Marcelo Tinelli: “Estuve cuatro veces en la casa Ana Frank en Amsterdam, lejos estamos de banalizar algo tan terrible”

“Lejos estamos de banalizar algo tan terrible”

El conductor del programa televisivo La Academia, Marcelo Tinelli y la participante Sofía Jujuy Jimenez, hablaron de lo sucedido en la última gala donde apareció la imagen de Ana Frank que generó fuertes polémicas.

La participante comenzó diciendo: “Antes de recibir la devolución por su performance, me gustaría agradecerle públicamente al Centro de Ana Frank, que esta mañana estuvimos haciendo una visita guiada a modo de disculpas por lo que sucedió. La verdad vale aclarar una vez más, ya lo hicimos públicamente con Carli públicamente en nuestras redes pero ahora también en el programa que de ninguna manera nuestra intención no fue ofender a nadie pero como así se sintió nos pareció junto al equipo y toda la producción fuimos a poder escucharlos y compartir. Creo que lo más indo fue transformar algo que no estuvo bueno en un mensaje y en algo súper constructivo y enriquecedor porque no quisimos ofender a nadie”, agregó visiblemente nerviosa la concursante.

Tras darle el espacio y escucharla atentamente, Tinelli también dijo unas palabras al respecto:

“Por supuesto, en nombre del todo el programa, quería pedirle disculpas a todos los que se sintieron ofendidos realmente. Yo no sabía que iba a aparecer esa imagen. Por supuesto, conocemos todos la historia de Ana Frank y hay muchos que se han sentido muy dolidos, sobre todo personas que han perdido familiares en el Holocausto. Ana Frank murió en el Holocausto después de haber escrito el diario. Yo estuve personalmente en la casa de Ana Frank, tuve la oportunidad de visitar la casa de Ana Frank en Ámsterdam 4 veces y conozco perfectamente la historia, yo estaba condiciendo el programa y jamás vi la imagen”.

“Compartí un montón de comentarios de gente que había entendido que había sido un error sin intención, pero –como dije- seguramente a algunos les ha molestado como he visto y les pedimos enormes disculpas, fundamentalmente a toda la gente del Centro de Ana Frank y a toda la gente de la comunidad judía que se molestado con este tema. Lejos estamos de banalizar algo tan terrible para la historia como es el Holocausto y lo digo siendo padre de un hijo que ha ido seis años a la escuela ORT y conozco perfectamente lo que es la educación hermosa que tiene toda la comunidad judía acá en la Argentina y en el mundo también”. y “Además, soy una persona que colabora hace 27 años con la AMIA y con todo lo que ha sido la tragedia de la AMIA. Así que, en nombre de todos nosotros, no habíamos visto la imagen, pero nos hacemos cargo como productor responsable, como conductor de este programa, así que mil disculpas para toda la comunidad y para el Centro Ana Frank”, esto lo queríamos decir cerró.

Palabras tan necesarias ante tanta sensibilidad y que son muy bien recibidas y compartidas, como se publicó en este medio, no creemos que sea antisemitismo, simplemente como lo expresamos, un error.

