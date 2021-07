Los dirigentes a veces no tienen noción que representan a instituciones

En diálogo con Radio Jai, el diputado nacional Waldo Wolff amplió sus comentarios vertidos a través de las redes sociales acerca del episodio de la aparición en un programa de entretenimientos y fuera de todo contexto de una foto de Anna Frank, y algunas reacciones de dirigentes comunitarios.

“No tienen noción a veces (los dirigentes), de que ni el presidente de Hebraica ni el rabino Sacca se representan a si mismos, sino a instituciones. Cuando me dicen que yo soy un `referente comunitario´ yo les digo que soy un `emergente´ comunitario, y en el lugar en el que estoy me puedo dar el lujo de decir lo que quiera y me banco críticas y adhesiones” y agregó: “Cuando fui presidente de FACCMA no hablaba en nombre de Waldo Wolff, y así durante 35 años de dirigente”.

El diputado Wolff se refirió de esta manera a las notas publicadas por ambos dirigentes, com el mensaje del presidente de la Sociedad hebraica Argentina que escribió en sus redes: “Quiero que vean en el contexto de que mujeres pusieron en la imagen. Mujeres que de una manera u otra hicieron un cambio en la sociedad desde el lugar que les tocó, siempre de manera positiva y con un reconocimiento casi unánime de manera global”.

Wolff publicó lo siguiente:

La Tinelización de la dirigencia comunitaria. Ahora tenemos presidentes de clubes (Sociedad Hebraica Argentina) y rabinos (Sacca) que le otorgan certificados de no banalización de holocausto a un mercader de bombachas que exhibió la foto de Ana Frank durante una coreografía banal ligera de ropas.

Con todo respeto y libertad creo, considero, sugiero que ellos deberían salir a pedirle que se retracte explicando lo que fue la vida de Ana Frank, si es posible con un fondo de gente vestida.

Agradezco a mis formadores que me inculcaron mecanismos civilizados e inhibitorios.

Jazak Veematz (se fuerte y valiente)

Waldo Ezequiel Wolff

“Tinelli nunca reparó ni explicó quien fue Anna Frank todavía. Lo único que le importa a Tinelli, que es un egocéntrico, es mostrar que tiene a un presidente de una institución judía amigo y un rabino o que validan la barbaridad que hizo. Son funcionales a un hombre que es banal, trivial, más preocupado en ver como sale parado su nombre que en reparar el hecho de no haberle explicado a nadie quien fue Anna Frank”, expresó Wolff.

