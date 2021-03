Luego de los polémicos dichos del Presidente Biden sobre Putin, Radio Jai dialogó con Fabián Calle, licenciado en Ciencia Política y profesor universitario, sobre el trasfondo y las consecuencias de sus declaraciones. Este fue su análisis:

“El año pasado Trump era el peligroso, pero Biden lleva pocas semanas en el poder y ya atacó Siria y trató de asesino a Putin, líder de la principal potencia nuclear después de EEUU. Supuestamente Biden era un hombre ecologista, pacifista, socialdemócrata, los medios lo mostraban como el esposo de Rosa Luxemburgo, pero ese Biden nunca existió. El Biden real es el que en 1982 instó a Reagan para que Estados Unidos atacara a Argentina junto a Gran Bretaña, el halcón más duro que tuvo el senado contra nuestro país”.

Calle ahondó en sus declaraciones: “Trump en sus cuatro años atacó una vez un país del medio oriente, la misma cantidad que Biden hizo en un mes. Me parece que es para reflexionar la diferencia entre el Biden retratado por la prensa y el Biden real, otro tema es que ni durante la guerra fría se recuerda un calificativo tan grave como el que utilizó Biden para con Putin. La salud del presidente americano va a ser un tema recurrente a lo largo de su mandato, su campaña fue muy escondida debido a su fragilidad, es un hombre que se lo nota grande”.

“Biden y su equipo saben que Rusia tiene mucha información sobre actividades económicas de su hijo con Ucrania y China, incluso hay una causa abierta en la justicia americana y el FBI tiene su computadora personal. Creo que los dichos del presidente Biden son una forma de politizar y legitimar cualquier información que salga de la justicia americana o de la prensa, aunque esta última lo cuida mucho”.

“Cuando a Biden le preguntaban por su hijo en la campaña se enojaba, perdía el control, aunque no se si era un acting para no contestar o si verdaderamente lo desequilibra emocionalmente. Por último, retomando los dichos del presidente americano, cabe mencionar que es un caso grave en política internacional, entre dos potencias nucleares y cabe mencionar que a China le gusta este enfrentamiento porque no quiere que Rusia y EEUU establezcan un vínculo constructivo”.

