En Tishá Be Av, Bennett habla de la ‘libertad de culto’ para los judíos en el Monte del Templo

El primer ministro Naftali Bennett afirmó hoy domingo que tanto judíos como musulmanes tienen “libertad de culto” en el Monte del Templo, lo que podría insinuar un cambio de política en el sitio más polémico de Israel según informa el The Times Of Israel

Si bien los judíos pueden visitar el sitio en la Ciudad Vieja de Jerusalén que alberga la Mezquita Al-Aqsa, el status quo que se ha mantenido durante mucho tiempo ha sido que a los no musulmanes se les prohíbe orar allí.

Pero durante Tishá Be Av el domingo, un día que marca la destrucción del Primer y Segundo Templos Judíos que alguna vez estuvieron en el Monte, y en medio de enfrentamientos en el sitio, Bennett emitió una declaración que parecía estar en desacuerdo con esa política.

Prime Minister Naftali Bennett spoke with Public Security Minister Bar-Lev and Israel Police Inspector General Shabtai and thanked them for managing the events on the Temple Mount with responsibility and consideration, while maintaining freedom of worship for Jews on the Mount.

