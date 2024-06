Así fue la audaz operación de rescate de los 4 rehenes israelíes que estaban en cautiverio de Hamas en Gaza

Cuatro rehenes fueron rescatados simultáneamente de dos localidades cercanas separadas de Nuseirat, en el centro de Gaza, en una operación conjunta de alto riesgo realizada por las FDI, Shin Bet, Yamam y la policía a plena luz del día, anunció las FDI en una serie de declaraciones el sábado.

Con respecto a la tercera operación exitosa para rescatar a rehenes desde que comenzó la guerra el 7 de octubre, las FDI dijeron que los rehenes rescatados fueron Noa Argamani (25), Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (40) todos ellos secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza del partido ‘Nova’.

Durante la operación murieron un número incierto de terroristas y civiles palestinos. Las FDI dieron a entender que murieron decenas de terroristas, pero dejaron abierta la posibilidad de que potencialmente también hubieran muerto algunas docenas de civiles palestinos.

Según las FDI, alrededor de 90 palestinos probablemente murieron, pero la complejidad de la retención de rehenes en zonas civiles y una cierta cantidad de caos en los puntos de la operación no dejaron clara la división entre terroristas y civiles, y Hamás afirmó que el número era más cercano. a 210, pero sin aportar ninguna prueba comprobable.

La heroica operación dio un nuevo impulso a las ventas de las FDI y al público israelí, pero también probablemente llevará a Hamás a mejorar su guardia sobre otros rehenes, y no estaba claro si afectaría la situación estratégica más amplia en la que Hamás ha tenido un gran control. influencia sobre Israel en virtud de los alrededor de 120 rehenes que aún mantiene.

En relación con la operación, el ejército dijo: “Los rehenes fueron rescatados por combatientes del Shin Bet y Yamam de dos lugares diferentes en una operación en el corazón de Nuseirat. Su condición médica es estable y han sido trasladados para exámenes médicos adicionales al El Centro Médico Sheba en Tel Hashomer Las fuerzas de seguridad seguirán haciendo todos los esfuerzos posibles para recuperar a los rehenes”.

Más tarde, en una declaración televisada, el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, habló sobre la heroica operación: “Las FDI y Yamam se infiltraron en dos instalaciones mientras estaban bajo fuego de los terroristas de Hamas. Un soldado de Yamam resultó gravemente herido en la operación y acaba de llegar al hospital. Oramos por su bienestar”.

Comandante Insp. Arnon Zamora, de 36 años, el combatiente de Yamam que resultó herido en la operación de rescate de rehenes del sábado, sucumbió a sus heridas en el hospital, anunció la policía de Israel más tarde el sábado.

La operación para liberar a Argamani se desarrolló sin mayores problemas, pero la operación para liberar a los otros tres rehenes en un edificio separado a unos dos metros de distancia provocó un importante intercambio de disparos en el que murió Zamora. Ambos edificios tenían entre tres y cuatro pisos de altura.

La operación comenzó a planificarse hace meses, pero se retrasó varias veces para mejorar la inteligencia exacta sobre el paradero, los riesgos y los parámetros de seguridad relacionados con el rescate de los rehenes.

En un momento dado, la operación iba a ser sólo para rescatar a Argamani, pero en una etapa posterior, se decidió llevar a cabo una operación simultánea de mayor riesgo en ambos lugares, no fuera a ser que los guardias de Hamás en el segundo lugar mataran a los otros tres rehenes, según se informó. Hubo un ataque de las FDI cerca y sin darse cuenta de que no formaban parte de la operación.

Parte de la operación también se vio facilitada por el hecho de que los rehenes estaban retenidos en apartamentos civiles sobre el suelo, a diferencia de los túneles, donde se encuentran muchos otros rehenes.

Por otro lado, el hecho de que algunos de los rehenes no fueran miembros oficiales de Hamás sino civiles a quienes se les pagó para supervisarlos y ocultar mejor su ubicación creó complicaciones para toda la operación.

La operación fue finalmente aprobada en principio por el gabinete de guerra, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y los funcionarios del partido Unidad Nacional Benny Gantz y Gadi Eisenkot (ambos ex jefes de las FDI) el jueves por la noche.

Alrededor de las 11:00 am del sábado, el Jefe del Estado Mayor de las FDI, el Teniente General Herzi Halevi, y el Director del Shin Bet, Ronen Bar, ordenaron que la operación se ejecutara desde un centro de comando de operaciones conjuntas, con la creencia de que en este caso específico, una operación en amplio La luz del día lograría una mayor sorpresa, a pesar de los riesgos adicionales de ser visto más vívidamente durante el día que durante una operación nocturna.

Además, después de que sacaron a los cuatro rehenes de los lugares donde estaban retenidos y los subieron a un vehículo de escape terrestre, el vehículo se atascó.

En este punto, los rehenes estaban más expuestos, y toda la operación podría haber terminado en desastre con al menos docenas de terroristas descendiendo sobre los rehenes y las fuerzas de rescate de las FDI, con algunos de los terroristas armados con granadas propulsadas por cohetes que podrían matar tanto a los rehenes como a los rehenes. fuerzas de rescate terrestres y helicópteros de rescate.

En respuesta, fuerzas adicionales de la división 98 de las FDI y la fuerza aérea lanzaron una andanada masiva de fuego.

Todos los terroristas de Hamás que intentaron atacar a los rehenes y a la fuerza inicial de rescate de las FDI murieron, junto con posibles civiles.

Debido a que esta parte de la operación no sólo no fue planificada, sino que ocurrió bajo una tremenda presión de tiempo y en un área mixta terrorista-civil, las FDI aún no conocen el desglose exacto de los terroristas palestinos y los civiles palestinos asesinados.

Sin embargo, tanto en este como en algunos casos anteriores, las FDI sospechaban que Hamás estaba inflando el número de civiles para encubrir sus vergonzosas pérdidas militares y tratar de manchar la legitimidad de Israel a nivel mundial.

Finalmente, la combinación de refuerzos y helicópteros de rescate evacuó con éxito a las fuerzas de las FDI y a los rehenes.

Por cierto, resultó que muchas de las operaciones que la División 98 ha estado llevando a cabo en el centro de Gaza y Nuseirat desde mediados de la semana pasada eran parte de un elaborado señuelo para hacer que los terroristas de Hamás sintieran que las FDI estaban cerca pero no sabían dónde los rehenes estaban mientras permitían que las fuerzas de seguridad establecieran clandestinamente una operación de rescate cercana.

En una declaración, Hagari dijo: “Esta operación fue un éxito al rescatar y devolver a cuatro rehenes. Continuaremos haciendo todo lo posible para devolver a los 120 rehenes que aún se encuentran en Gaza. Confiamos en que llegaremos a ustedes y esta operación no terminar hasta que regreses a casa”.

Y añadió: “No nos rendiremos con un solo rehén. Quiero decir que es un gran orgullo ver a las fuerzas de seguridad trabajando juntas, hombro con hombro, en una operación vital: devolver a los rehenes a casa. Cuando la operación llegó este nivel de inteligencia y fue aprobado [por los órganos pertinentes]… sólo entonces se nos permitió proceder. Hamás esconde intencionalmente a los rehenes en barrios civiles”.

Cuando KAN 11 preguntó si había otros rehenes con ellos, “No podemos responder a estas preguntas de inteligencia sobre otros rehenes. Debemos tener cuidado con la seguridad de la información. Esta operación podría haber terminado de manera muy diferente”.

Más temprano ese mismo día, las FDI hicieron un anuncio de que estaban atacando estructuras terroristas en Nuseirat en la Franja de Gaza.

Fuente: Jerusalem Post

