Bennet y Netanyahu anuncian “acciones aplastantes” contra Hamás

En medio de la intensificación de los ataques con cohetes y globos incendiarios desde la Franja de Gaza, el Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apuntó a los grupos terroristas diciendo que Israel estaba preparado para tomar “acciones aplastantes” si los ataques persisten.

“Quiero aclarar esto: no aceptaremos ninguna agresión desde Gaza. Hace solo unas semanas, eliminamos al máximo comandante de la Jihád Islámica en Gaza, y sugiero que la Jihád Islámica y Hamás refresquen sus recuerdos”, dijo Netanyahu en la apertura de la reunión semanal del gabinete en su oficina en Jerusalem.

“No expondré en detalle todas nuestras acciones y planes en los medios, pero estamos preparados para una acción aplastante contra los grupos terroristas en Gaza. Nuestras acciones son poderosas, y aún no están terminadas, por decirlo suavemente”.

El ministro de Defensa, Naftali Bennett, emitió una advertencia similar a los líderes de Hamás en Gaza, advirtiendo que Israel tomaría “medidas letales contra ellos” si su “comportamiento irresponsable” no cesaba.

“Israel no quiere una guerra con Hamás en Gaza, pero estamos comprometidos con la seguridad de los residentes del sur. El comportamiento irresponsable del liderazgo de Hamás nos está acercando a tomar medidas letales contra ellos”, advirtió Bennett en un video publicado en sus redes sociales poco después de su visita a la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel en la región de Gaza hoy domingo.

Advirtió que la acción militar israelí sería “insoportable” para Hamás.

“No anunciaremos cuándo o dónde. Esta acción será muy diferente de las tomadas en el pasado. Nadie será inmune. Hamás enfrenta una opción: elegir la vida y la prosperidad económica, o elegir el terror y pagar un precio insoportable. Sus acciones determinarán”, aseveró el ministro.

Los comentarios se produjeron después de que Bennett lanzara amenazas similares en un discurso el sábado, diciendo que en caso de guerra enviaría tropas a Gaza, pero que los ataques aéreos de Israel y otras respuestas a los ataques terroristas desde Gaza se intensificarán. Dijo que las respuestas israelíes ante los ataques de Gaza ahora apuntaban a fábricas de cohetes e infraestructuras militares de Hamás.

Dijo que no estaba interesado en más rondas de violencia de dos o tres días con Hamás. En cambio, estaba trabajando en planes para iniciar una ofensiva “significativa” en un momento elegido por Israel que cambiaría radicalmente la situación actual, sin dar más detalles.

Si no hay otra opción, agregó, también lanzaría operaciones militares en el futuro inmediato, de las cuales “nadie en el liderazgo de Hamás quedará inmune”.

Las advertencias de los líderes israelíes se producen después de otra ronda de ataques con cohetes y globos desde Gaza durante el fin de semana, con grupos terroristas palestinos disparando al menos un cohete al sur de Israel el sábado por la noche que golpeó un campo abierto, e Israel respondió bombardeando dos posiciones de Hamás en el norte de la Franja de Gaza en represalia.

Según el Consejo Regional de Sha’ar Hanegev, el proyectil no causó lesiones ni daños. Como el cohete no se dirigía hacia un área poblada, no activó las sirenas en las comunidades israelíes.

