Parejas homosexuales tendran acceso a subvención del estado para subrogación de vientre

La Corte Suprema de Israel falló ayer históricamente para que homosexuales y los hombres solteros puedan ser padres a través de la subrogación de vientre al igual que las familias heterosexuales.

Entre aquellos cuyas vidas se espera que se vean afectadas por la decisión se encuentran Haim Perstein y su pareja Eliran de Tel Aviv. Llevan casados ​​tres años y dicen que incluso antes de conocerse, todos habían soñado con el momento en que podrían formar una familia.

“La decisión nos dio mucho respiro, los costos en el extranjero son monstruosos”, compartió Haim. “Los dos somos trabajadores. Podemos ahorrar ese dinero, pero tendremos que sacrificar muchas cosas ”. Como los dos, muchas parejas en la comunidad han renunciado al largo proceso en el extranjero debido a los altos costos económicos.

Eliran agregó que “Nuestra decisión de tener hijos se tomó en las primeras etapas de la relación, incluso antes de conocernos. Entendemos que este es un proceso largo. eso llevará tiempo asimilarlo en el país, pero estamos contentos con la desición”.

“Dor Nahum y Elad Gibor de Hod Hasharon comenzaron un proceso de gestación subrogada en el extranjero hace tres años y tuvieron que lidiar con muchos obstáculos que lograron” remotamente desde Israel.” Sabíamos que era un proceso muy costoso, así que comenzamos a prepararnos para ello hace cuatro años y medio “, dijo Dor. Elegimos una clínica en Los Ángeles, EE. UU., y debido a que los procesos allí son muy caros, elegimos una agencia en Canadá. Fue una tarea casi imposible: el tiempo de espera fue una locura y el corona solo lo prolongó “.

El vientre sustituto que finalmente fue encontrado por la pareja después de una larga espera ha desaparecido, y se encontraron librando una lucha intercontinental con la agencia. Pidieron la devolución de su dinero y al mismo tiempo buscaban otra agencia, también en el extranjero. “Eventualmente recurrimos a otra agencia que nos encontró un sustituto relativamente rápido, pero debido a la corona no había vuelos y dependíamos de la apertura del cielo”, compartió Dor.

Los dos manifestaron estar muy contentos con el cambio que traerá la sentencia de la Corte Suprema, pero a estas alturas ya están metidos en el proceso en el exterior, para ahorrar dinero en este proceso renunciamos a muchas cosas. Lo más difícil es el hecho de que toda la comunicación se hace a distancia de continentes y diferencias horarias. La burocracia es complicada, costos que no se mantienen al día. Es muy difícil y desafiante “.

Hace un año y dos meses, Yossi Tsabari y su pareja dieron a luz a un niño en proceso de gestación subrogada en Estados Unidos, en una comunidad que puede pasar por el proceso cerca de las familias y de su hogar. “En nuestro caso, estuvimos atrapados en el extranjero durante casi cuatro meses debido a la pandemia”, dijo. El hecho de que se lleve a cabo un debate de este tipo, que acapare los titulares y no se deje al margen, es una noticia maravillosa y la acojo con satisfacción. Sin embargo, no estoy seguro de que ralentice el proceso o lo facilite. Hasta que esté consagrado en la legislación, estoy seguro de que habrá intentos de torpedo. Me temo que encontrarán formas de cobrar a las parejas LGBT costos importantes, que el Ministerio del Interior y la institución rabínica crearán dificultades “. Sabri se dirigió a los miembros de la oposición que estaban resentidos con el fallo y agregó: “A Aryeh Deri y sus compañeros que están hablando sobre el fin del judaísmo, ellos continuarán sus criticas y nosotros continuaremos difundiendo el amor.”

Según la abogada Victoria Gelfand, cuyo bufete ha acompañado a cientos de procedimientos de gestación subrogada para padres homosexuales en el extranjero, “esta es una decisión justa, y solo queda lamentar que haya tardado décadas en llegar. Esto es mientras cientos de familias homoparentales o solteros se vieron obligados a gastar todo su dinero para dar a luz a sus hijos considerablemente, mientras que la discriminación de la ley en su contra era tan abierta y clara. “¿De qué otra manera se puede interpretar una disposición legal que permite el uso de la gestación subrogada para parejas heterosexuales que no pueden tener hijos por su cuenta debido a problemas uterinos de la mujer (o falta de ellos), y evita que la misma solución tenga hijos de parejas de también necesita un sustituto debido a la falta de útero? ” Ahora que la Corte Suprema ha dado un paso valiente, esperamos ver una implementación rápida, efectiva y justa de las directrices por parte del Ministerio de Salud . “Igualmente hacia todos los israelíes que necesitan sustitutos, y también de una manera que también logrará mantener la seguridad y el bienestar de las mujeres que participarán en los procedimientos de embarazo”.

La defensora Irit Rosenblum, fundadora de “New Family”, agregó: “La Corte Suprema reemplaza al estado por mantener la igualdad, incluso en la subrogación. Es una lástima que todavía vivamos en una realidad en la que las parejas de hombres necesitan del poder judicial, lo que obligará al Estado a actuar con igualdad. Pero, no hay duda de que hemos ganado un fallo que corrige una injusticia histórica, que, como la que lideró la promoción de los procesos de gestación subrogada en el extranjero ya en 2003.” “Creo que en vista del apoyo del ministro de Salud, Nitzan Horowitz al fallo, el gobierno israelí elegirá esta vez el camino rápido y correcto de preparación rápida para avanzar en los procedimientos de gestación subrogada, sin demoras innecesarias, incluso entre parejas de hombres”.

La Asociación LGBT dijo: “El fallo de la Corte Suprema es un hito histórico en nuestra lucha por la igualdad. Los jueces han podido tomar una decisión humana y justa que la Knesset ha tenido dificultades para aprobar durante una década debido a un veto político por partidos extremistas. Este tremendo logro nos da la fuerza para seguir luchando hasta que se logre la plena igualdad de derechos para todos los miembros de la sociedad, en todas las áreas de la vida “.

Se espera que en el plazo de seis meses se deroguen las definiciones establecidas en la ley que permiten a hombres solteros y parejas del mismo sexo someterse al arreglo de gestación subrogada. Además, los cónyuges enfrentan otras condiciones en el proceso de donación de óvulos y, por supuesto, las parejas homosexuales aún no pueden casarse en Israel y no reciben todos los derechos otorgados a las personas casadas.

Sivan Gobrin desde Israel

