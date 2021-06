Me pareció escuchar al Alberto del 2015

Así lo manifestó en Radio Jai, Fabián Neiman, presidente de DAIA Tucumán y de la confederación de filiales del interior del país, que participó y propició el encuentro de ayer entre el primer mandatario de la Argentina y la entidad representativa de la comunidad judía. Esta afirmación la realizó en el contexto de la mención del memorándum de entendimiento con Irán donde el presidente señaló que él se había manifestado absolutamente contrario al mismo.

En una extensa entrevista Neiman comentó los entretelones de la reunión con el presidente, que surgió luego de una extensa conversación telefónica a iniciativa de Fernández que sostuvieran durante 20 minutos el viernes pasado.

“Le pedí al presidente que lo que me estaba diciendo en privado y me tranquilizaba, nos los dijera en una reunión con los directivos de DAIA y así surgió la reunión de ayer.

Sobre lo manifestado por el titular de DAIA Jorge Knovlovits respecto a que Argentina, debería haberse abstenido en la votación de las Naciones Unidas, Neiman se mostró en desacuerdo con esa postura señalando que la Argentina tendría que haber votado en contra de la misma. Condenar abiertamente al terrorismo de Hamás.

“Yo intenté explicar claramente el ataque de Hamás sobre Israel, pero Jorge (Knovlovits) no me dio espacio porque quería hablar sobre los judíos de la Argentina y no sobre Israel”.

Neiman manifestó que es hora de dejar de temer ser acusados de doble lealtad cuando se habla de Israel. Los descendientes de italianos salieron a festejar al obelisco cuando ganaron el mundial o los españoles por otros motivos y nadie les plantea que eso signifique una doble lealtad. Cuando Alperovich fue electo gobernador de la provincia, algunos se preguntaron si eso era bueno para la comunidad. La realidad es, que es un ciudadano argentino como cualquier otro, que puede ejercer cualquier cargo y debe ser juzgado por su aptitud o no para el mismo.

Lo miré al presidente a los ojos y me pareció sincero en su afecto por sus conciudadanos judíos y por el Estado de Israel.

Una extensa entrevista que deja mucha tela para cortar y vale la pena escuchar con atención.

