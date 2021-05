Las redes sociales protagonistas en la guerra: Seguridad y rastreo

El drástico cambio de estrategias de guerra y la tecnología al servicio… de quién?? Una de las características de las comunicaciones es que hoy la mayoría de la gente da su opinión en las redes sociales citando o copiando a medios o periodistas o simplemente informantes de dudosa procedencia, así fue el gran apogeo de las fake news, los hackers y la necesidad de seguridad cibernética de los medios.

“Ningún estadounidense debería ser víctima de su fe; dijo Michael Masters representante de Secure Community Network (SCN), organización que asesora en seguridad y protección de la comunidad judía en América del Norte, preocupado por el alarmante aumento de casos antisemitas durante las tensiones en Gaza y la urgente necesidad de tomar conocimiento de la difusión de falsas noticias y tomar acciones para detenerlo.

Hace unos días hubo una intensificación proporcional del antisemitismo en las redes sociales durante las hostilidades entre Israel y Hamas que terminaron con un alto el fuego el viernes temprano.

Desde el comienzo de la pandemia empezó a circular que la culpa era de los judíos como en los años de la peste negra. La forma de atacar a los judíos y a Israel fue vinculando con la pandemia del coronavirus, en algunos casos culpando a los judíos por el virus, en otros comparando a Israel con el virus. Así surgió un hashtag que tuvo que rastrearse e investigarse.

La escritura predictiva cuando ponemos un hashtag tan usado en estos dos últimos años #Covid19 se vinculaba con el # Covid1948 haciendo alusión a la fundación del Estado de israel para identificar a Israel con el virus.

En el rastreo, según Master parece haber tenido su origen en Irán pues muchos de sus usos iniciales fueron en idioma Farsi.

El Network Contagion Research Institute, que rastrea la desinformación en las redes sociales, rastreó un repentino aumento masivo en el uso de # COVID1948 el 12 de mayo, el tercer día de la guerra. También registró picos en el uso de frases como “Hitler tenía razón”, “Zionazi” y “Mata a todos los judíos”, indicó el sitio de noticias JTA

Masters dijo que otros actores extranjeros, incluidos los estados, también pueden haber estimulado la incitación, mucha información errónea y desinformación de varios actores extranjeros.

Aparte de Irán, Masters no quiso nombrar ningún país específico, pero las agencias de inteligencia estadounidenses han dicho que el gobierno ruso y los actores no gubernamentales en Rusia han vendido teorías de conspiración en los últimos años como un medio para desestabilizar a los Estados Unidos.

The destruction of Israel means the appearance of the promised Savior.

This will happen,

The world is preparing for the coming of the promised Savior.#covid1948#ThePromisedSaviour pic.twitter.com/OFqsk4QOXD

— rabieh (@rabieh_j) May 22, 2021