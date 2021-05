Los Acuerdos de Abraham cambian la historia: Las mujeres en el Medio Oriente

La cineasta Eva Lanska, altamente condecorada con premios y distinciones por su trabajo en el género de largometrajes y cortometrajes, ha dirigido el documental “The Abraham Accords Change History: Women in the Middle East”

La película incluye comentarios de los principales representantes de la región, incluido el Gran Rabino Dr. Elie Abadie, el juez de la Corte Suprema de Michigan Richard Bernstein, Fleur Hassan-Nahoum, vicealcaldesa de Jerusalem para el Desarrollo Económico de Relaciones Exteriores y la diplomática Ruth Wasserman Lande entre otros

“Los medios de comunicación de Occidente informan que las mujeres de Oriente Medio no tienen derechos ni oportunidades y yo quería saber si esta información era precisa ”, comentó Lanska. “Mi película podría ser de gran apoyo para estas mujeres, ya que busca disipar estereotipos y mitos, reemplazándolos por hechos y realidad”.

Firmados en 2020, los Acuerdos de Abraham declaran la importancia y supremacía de la dignidad humana, la libertad y la libertad religiosa. El acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Bahréin ha cambiado el curso de la historia. Los Acuerdos de Abraham exigen tolerancia y respeto para todas las personas, haciendo del mundo un lugar donde todas las personas puedan disfrutar de una vida digna y esperanzada, independientemente de su raza, religión, etnia o género.

La nueva película captura la importancia de las contribuciones de las mujeres para crear una vida próspera en estas regiones. La participación de las mujeres en los negocios y la cultura en Oriente Medio se describe injustamente a los ojos de los países occidentales. Así, la película llama la atención sobre los logros alcanzados por las mujeres, que representan la mitad de la población nativa en los Emiratos Árabes Unidos, y su interacción con las asociaciones profesionales de mujeres en Israel.

“En Europa, el apoyo a las mujeres en el entorno profesional no funciona. La igualdad femenina en el lugar de trabajo es simplemente un hermoso concepto. Como antes, todos los mejores puestos en muchas áreas profesionales se otorgan a los hombres ”, explica Lanska. “Hoy en día, hay cuotas para las mujeres en los Emiratos, lo que a juzgar por los informes de noticias, realmente funciona, así que decidí realizar mi propia investigación sobre este tema”.

La película incluye conversaciones con destacados representantes de organizaciones culturales, religiosas y empresariales de Oriente Medio. Los narradores de este convincente documental incluyen al Rabino Principal, el Consejo Judío de los Emiratos, la Asociación de Comunidades Judías del Golfo, el Dr. Elie Abadie, el Dr. Suaad Alshamsi que es gerente senior y asesor técnico de uno de los proyectos de aviación más grandes de los Emiratos Árabes Unidos, Eitan Na’eh, primer embajador jefe de la misión de Israel en los Emiratos Árabes Unidos, El juez de la Corte Suprema de Michigan Richard Bernstein, la Dra. Jennifer Camulli, El artista emiratí Mohammed Kazem, Ahmed Obaid Al Mansoori, fundador del Centro de estrategas, los museos de consultoría y encrucijada de civilizaciones de Al Mansoori, La empresaria emiratí Sara Al Nuaimi, Rania Abu Shabaan y la diplomática israelí Ruth Wasserman Lande.

“Las mujeres son constructoras de puentes y pacificadoras por naturaleza. Los Acuerdos de Abraham son la iniciativa de construcción de paz más importante que ha sucedido durante décadas en nuestra región y es a través del liderazgo de las mujeres como madres y profesionales y nuestra capacidad para crear los lazos profundos de hermandad, que garantizarán que esta paz sea una paz cálida y sostenible ”, comentó la Sra. Hassan-Nahoum.

Eva Lanska es una directora y guionista israelí-rusa radicada en Londres. Después de graduarse de la London Film Academy, Eva se ha centrado en la producción de documentales y películas de ficción. Ha dirigido varias películas premiadas reconocidas en Europa y América.

Su película anterior, ‘Little French Fish’, protagonizada por los actores británicos Jonas Khan y Devora Wilde, llama la atención sobre el estigma global contra los matrimonios interraciales a través de la relación de una mujer judía ortodoxa y un hombre musulmán.

En 2020, ‘Little French Fish’ fue seleccionada por uno de los festivales judíos más grandes y antiguos del mundo, el Festival de Cine Judío de Washington, y más recientemente Lanska recibió el Premio a la Mejor Directora por la película en el Festival de Cine Independiente de Dubai.

Su película anterior, ‘Okay, Mum’, ganó el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Los Ángeles y fue seleccionada para el Short Film Corner en el Festival de Cine de Cannes 2017.

Recientemente anunció su primer largometraje “I Am Not An Actress”, inspirado en la filosofía de Brigitte Bardot.

