FDI: Hamas es responsable de lo que está sucediendo dentro y fuera de la Franja de Gaza

Operación Wall Guards. Las FDI en varias oleadas de ataques durante la noche alcanzó más de 130 objetivos terroristas y estructuras de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza después de más de 200 cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel.

En la primera y segunda oleadas de ataques, aviones de combate, helicópteros de combate y aviones de las FDI atacaron lugares para la producción de armas por parte de la organización terrorista Hamas.

En la tercera ola de ataques, se atacaron objetivos de Hamas y la organización terrorista GAP, incluidos: sitios de producción de armas y complejos militares de las organizaciones terroristas Hamas y GAP, uno de los cuales alberga la casa de un comandante de batallón en la organización terrorista Hamas. La organización terrorista Hamas coloca deliberadamente sus activos militares en el corazón de la población civil de la Franja de Gaza. Las FDI toman precauciones para minimizar los posibles daños a los civiles durante sus actividades militares.

La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo dentro y fuera de la Franja de Gaza, y soportará las consecuencias de las acciones contra el estado y los ciudadanos de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que 15 terroristas palestinos han sido eliminados como parte de la Operación Guardianes de los Muros.

Qassam Brigades militant Muhammad Abdullah Fayyad's funeral procession took place tonight. He was killed in an IDF bombing earlier today. #Gaza #Israel pic.twitter.com/sv0yui9wC5

— Joe Truzman (@Jtruzmah) May 10, 2021