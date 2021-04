Ciudades árabes ofrecieron asistencia a los sobrevivientes de Merón

Según informes, los residentes de las aldeas árabes de los alrededores del Monte Merón, establecieron estaciones de ayuda para miles de personas que regresaban a sus hogares luego de salir de la trágica ceremonia en la que fallecieron 45 y se hirieron cientos.

Los medios de comunicación israelíes reportaron que los ciudadanos de los pueblos y ciudades de la zona del incidente establecieron estaciones con comida y bebida gratis para asistir a los miles de judíos que intentaban volver a sus hogares luego de la congregación de Lag Ba’omer. Según un activista árabe israelí, Yoseph Haddad, tales iniciativas fueron llevadas a cabo en los pueblos de Tamra, Jish, Yarka y Peki’in, además, el alcalde de la ciudad drusa Beit Jan, Radi Najm, declaró: Los residentes de Beit Jan y el consejo local se unen al dolor de toda la nación… Abren sus casas y las instalaciones del ayuntamiento para ofrecer cualquier ayuda posible. He ordenado a los servicios de emergencia [de la ciudad] que proporcionen la ayuda necesaria a los equipos de rescate. Los residentes están listos para recibir a los evacuados y las familias del área del desastre”.

La solidaridad hacia los afectados por la tragedia también se vio reflejada en los residentes de Tel Aviv, donde cientos hicieron cola para donar sangre en las unidades del Maguen David Adom en la Plaza Rabin. Uno de ellos al ser entrevistado por el Canal 12 dijo: “Soy el número trecientos y algo, y creo que ahora están viendo al número 100, así que tengo una larga espera por delante”. La asistencia fue tal que a pesar de que el MDA había planeado cerrar las unidades al comenzar la tarde, decidieron dejarlas abiertas para que se pudiera continuar la campaña de donación.

Al parecer este tipo de tragedias sacan el lado más humano de todos, incluso Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Palestina envió sus condolencias al Reuven Rivlin, el presidente del Estado de Israel.

🇮🇱 — NEW: Palestinian Authority President Mahmoud Abbas sent a letter to Israel’s President Ruvi Rivlin, expressing condolences for the Mount Meron tragedy. pic.twitter.com/4TmmSCtThX

— Belaaz (@TheBelaaz) April 30, 2021