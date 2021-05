Hoy concluyen los funerales de las victimas de la tragedia de Meron

Para hoy domingo por la mañana, la mayoría de las víctimas ya han sido identificadas y se están llevando a cabo sus funerales. Israel convocó un día nacional de luto para conmemorar la mayor tragedia civil de su historia. Ya se han realizado 22 funerales a lo largo de la noche y se bajarán las banderas de los mástiles de todo el país.

El viernes, los coches fúnebres comenzaron a llegar al centro de servicios funerarios de Shamgar en Jerusalén a última hora de la tarde del viernes.

Las víctimas del desastre de Meron fueron llevadas a Shamgar, en el corazón del barrio ultraortodoxo Romema de Jerusalén, para que las familias pudiesen rezar por la pérdida de sus hijos pequeños, hermanos y padres. Entre los que fueron llevados a Shamgar estaban el rabino Yehudah Leib Rubin, de 27 años, de Beit Shemesh; los hermanos jóvenes Moshe Natan Englander, de 14 años, y Yehoshua Englander, de 9; y Shraga Gestetner, un cantante jasídico de Montreal de 35 años.

Los familiares lloraron amargamente cuando los cuerpos envueltos en mantos de oración (talit) fueron puestos ante ellos y se recitaron tehilim, antes de que la procesión fúnebre llevara a los difuntos a su lugar de descanso final, algunos en Har Hamenuhot y el Monte de los Olivos en Jerusalén.

Cientos de dolientes, en su mayoría ultraortodoxos, acudieron en masa a los funerales para presentar sus respetos a las víctimas del desastre, la mayoría de los cuales parecía no haber conocido personalmente a las víctimas, pero asistieron para honrar sus vidas y recuerdos. Entre los asistentes se encontraban varias personas que habían estado en Meron el jueves por la noche y cerca del lugar real de la tragedia, pero escaparon ilesos o pasaron por el área antes de que ocurriera.

Moti, que se negó a dar su nombre real y se encontraba entre los que estaban atrapados en la multitud que descendía por la estrecha pasarela que se alejaba del patio ceremonial, dijo que había estado “entre la vida y la muerte” durante el incidente. Dijo que estuvo atrapado en la pasarela durante unos 10 minutos y que escuchó a la gente recitando la oración confesional y Shema Yisrael, dicho por aquellos en su lecho de muerte o en el momento en que creen que están a punto de morir.

El hombre de 23 años dijo que los arreglos en Meron habían sido diferentes de lo que recordaba en años anteriores y que había habido confusión en el lugar durante toda la noche.

Cuando se le preguntó cómo pudo haber sucedido tal calamidad, dijo simplemente que no era el lugar de alguien que cree en Dios hacer tales preguntas. “El cielo no da cuenta. Si Dios quiere que suceda algo, entonces no tenemos preguntas para él ”, dijo Moti. “Alguien que le hace preguntas a Dios muestra que no cree en Él”.

Moshe, un residente de Jerusalén que también estaba en Meron, dijo que aunque pasó por el lugar del desastre 20 minutos antes de que ocurriera la aglomeración, ya había un gran número de personas apiñadas en la estrecha pasarela.

Se describió a sí mismo como un individuo “no agresivo”, pero dijo que una vez que estuvo unos metros dentro del camino, comenzó a gritar a los que estaban detrás de él para que retrocedieran y no entraran; eventualmente forzó su camino de regreso. “Es muy aterrador pensar que esto podría haberme pasado a mí”, dijo Moshe mientras se se rezaba por los muertos en Shamgar. “Esto le podría haber pasado a cualquiera, pero nadie pensó que le pasaría a ellos”.

Hace años que existe un programa de renovación para el lugar con prsupuesto aprobado. El problema es que para que active, debe ser aprobado por un comité de la Knesset y el tema dejó de ser discutido y hasta hoy seguía durmiendo ahí. Hace años que la policpia advierte que las condiciones no están dadas para organziar un evento seguro y que la organización debe pasr a manos del Estado. Esta semana se abrirán las investigaciones para poder tener más información.

Sivan Gobrin desde Israel

