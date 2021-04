Israelíes y palestinos desconsolados trascienden el odio mientras están de luto

El Foro de Familias del Círculo de Padres, que tiene 600 miembros israelíes y palestinos, se basa en la convicción de que el dolor trasciende la identidad política.

La primera vez que Yifat Mohar habló con un grupo de adolescentes sobre la muerte de su hermano como soldado israelí en el Líbano, se preparó para una respuesta hostil. Mohar estaba hablando con un palestino, Ahmad Al Jafari, que también había perdido a seres queridos en el conflicto. Eran miembros del Foro de Familias del Círculo de Padres, que reúne a personas en duelo de la sociedad israelí y palestina.

Los críticos del grupo dicen que equipara falsamente a las dos partes y una multitud de israelíes ha protestado por el servicio conmemorativo anual del grupo.

Una mujer de 18 años, estaba en la audiencia cuando Mohar habló y la adolescente se acercó a Mohar con lágrimas en los ojos. “Ella se me acercó y me dijo que su prima fue asesinada en el Líbano y dijo: ‘Yo era una de esas personas que estaban afuera de la ceremonia maldiciéndolos. Yo estaba muy enojada. Pensé que estabas faltándole el respeto a los muertos y cooperando con los terroristas ‘”, dijo Mohar.

Pero después de escuchar a Mohar y Jafari, recordó Mohar, la mujer dijo: “Respeto lo que haces”.

El Parents Circle Families Forum, que cuenta con 600 miembros israelíes y palestinos, se basa en la convicción de que el dolor trasciende la identidad política. Los padres, niños y hermanos en duelo que participan esperan que un duelo compartido pueda incluso ayudar a poner fin al conflicto que se cobró la vida de sus seres queridos.

Esa camaradería es lo que hizo que Mohar se sintiera como en casa en el grupo cuando asistió a su primera reunión en la ciudad palestina de Beit Jala hace unos seis años.

“Debido a que era nueva, muchas personas se acercaron a mí, tanto israelíes como palestinos, y me preguntaron: ‘¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ‘”, Dijo. “Percibí este sentido inmediato de pertenencia de una manera que nunca había sentido con ningún grupo”.

En la sociedad israelí, donde el dolor es a menudo comunitario y político, el grupo ha sido objeto de un debate continuo. Su servicio conmemorativo conjunto, que se lleva a cabo la noche del Día de los Caídos de Israel para los soldados caídos y las víctimas del terror, es un pararrayos anual de duras críticas y el gobierno de derecha de Israel ha tratado de evitar que los palestinos participen tratando de negarles los permisos de entrada a Israel.

Pero el evento, que es coanfitrión de un grupo llamado Combatientes por la Paz, ha seguido creciendo desde su inicio hace 16 años. A principios de este mes, la ceremonia, que se llevó a cabo virtualmente, atrajo a más de 200.000 espectadores en todo el mundo.

“Cuando comenzamos [la ceremonia], había 200 personas en el mejor de los casos”, dijo Robi Damelin, portavoz del grupo, cuyo hijo fue asesinado por un francotirador en 2002. “Cuando lo tuvimos en persona por última vez en 2019, hubo eran 10.000 personas. Esa ceremonia es una forma de que salgamos a la luz pública. Incluso si la sociedad en general se está volviendo más a la derecha, eso no significa que vayamos a rendirnos”.

Además de la ceremonia, el Círculo de Padres, desde su fundación en 1995, ha difundido su mensaje hablando a 7.000 grupos de jóvenes israelíes y palestinos, llegando a 200.000 personas en total. Al igual que Mohar y Jafari, los miembros dicen que a menudo se encuentran con escepticismo en estos eventos, pero sienten que pueden dar a los oyentes una nueva perspectiva.

En una charla en una academia premilitar israelí para mujeres hace cuatro años, Layla Alsheikh, una palestina del área de Belén, describió cómo su hijo Qusay murió cuando tenía 6 meses en 2002 después de que soldados israelíes dispararan gases lacrimógenos en la aldea la retrasaron para llevarlo al hospital. Llegaría demasiado tarde.

Al final de su charla, recordó Alsheikh, muchos de sus oyentes estaban llorando y querían saber más sobre su vida y la de los palestinos en Judea y Samaria.

“No podía imaginar cómo el gobierno puede darles un arma y enviar a estos niños”, dijo sobre las jóvenes, que pronto ingresarían al ejército israelí. “Entiendo que puedan tener miedo y actuar de una manera extraña. De hecho, sentí que ellos eran las víctimas, no yo”.

Jafari, que a menudo se asocia con Mohar, llegó al Círculo de Padres después de pasar seis años en una prisión israelí a partir de los 15 años. Como otros palestinos en la prisión israelí, Jafari aprovechó el tiempo para aprender hebreo y se enamoró del idioma, cuyo sonido una vez lo había llenado de miedo. Ahora enseña hebreo en una universidad de Belén y traduce para el Círculo de Padres.

“No entendí que hablaba el idioma de mi enemigo”, dijo. “Así es como me metí en todo esto, y me hizo cambiar toda mi vida de apoyar la violencia, a lograr el fin de la ocupación solo a través de la no violencia”.

La organización provoca una oposición visceral de algunos segmentos de la sociedad israelí, incluidos algunos padres desconsolados. Arnold Roth, cuya hija Malki, de 15 años, murió en el atentado suicida con bomba en la pizzería Sbarro en 2001, acusa al Círculo de Padres “Lo que hacen es simplemente la politización del dolor”, dijo Roth a la Agencia Telegráfica Judía. “Son defensores del argumento árabe palestino. Pretender que existe una equivalencia moral entre terroristas que asesinan a niños y soldados israelíes que disparan para defenderse cuando sus vidas están en peligro es moralmente repugnante”.

Algunos de los miembros del Círculo de Padres entienden lo que significa sentirse enojado con el otro lado. Durante más de 12 años, dijo Alsheikh, odió a los israelíes que impedían que su hijo recibiera un tratamiento médico que podría haberle salvado la vida. Pero ella dice que ha aprendido a dejar de lado esa amargura y ese odio.

“En primer lugar, lo hice por mí misma”, dijo en una entrevista de Zoom. “La ira y la amargura pesan sobre tus hombros”.

Con información de The Jerusalem Post

Por MB/RJ