Cuatro sinagogas de Nueva York vandalizadas

Las casas de culto judías han sido blanco de un vándalo en el Bronx, lo que provocó una respuesta de los líderes de la ciudad y el estado para investigar los actos antisemitas denunciados.

El alcalde Bill de Blasio tuiteó el domingo que el Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio del NYPD “tiene una sólida ventaja sobre los viles actos de antisemitismo en el Bronx y tomaremos medidas rápidas contra los perpetradores”.

En el transcurso de varias noches, cuatro sinagogas en el distrito resultaron dañadas por un sospechoso no identificado que arrojó piedras. La policía dijo que Chabad of Riverdale y Riverdale Jewish Center fueron atacados alrededor de las 12:30 am del viernes.

Las mismas sinagogas fueron atacadas el sábado por la noche, así como la Sinagoga Conservadora y el Joven Israel de Riverdale. En cada caso, las ventanas y puertas se rompieron o se dañaron significativamente por las piedras arrojadas.

