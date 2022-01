RFK Jr. se disculpa después de la condena por la comparación de Ana Frank

“Incluso en la Alemania de Hitler, podías cruzar los Alpes hacia Suiza. Podías esconderte en un ático, como lo hizo Ana Frank”, dijo Kennedy. “Hoy se están poniendo en marcha los mecanismos que harán que ninguno de nosotros pueda huir, ninguno de nosotros puede esconderse. Kennedy es un excéntrico activista antivacunas que formuló esas palabras en un discurso en el Monumento a Lincoln el domingo.

Robert F. Kennedy, Jr. se disculpó por sugerir que las cosas son peores para la gente hoy que para Ana Frank, la adolescente que murió en un campo de concentración nazi después de esconderse con su familia en un anexo secreto en una casa de Ámsterdam durante dos años.

Los comentarios de Kennedy, fueron hechos en un mitin en Washington el domingo organizado por su grupo sin fines de lucro antivacunas, fueron rápidamente condenados en Twitter como ofensivos, escandalosos e históricamente ignorantes. Es la segunda vez desde 2015 que Kennedy se disculpa por hacer referencia al Holocausto durante su trabajo sembrando dudas y desconfianza sobre las vacunas.

I apologize for my reference to Anne Frank, especially to families that suffered the Holocaust horrors. My intention was to use examples of past barbarism to show the perils from new technologies of control. To the extent my remarks caused hurt, I am truly and deeply sorry.

