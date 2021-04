Iom Hazikaron: Israel recuerda a 23.928 caídos

El día de hoy, en una jornada llamada Iom Hazikaron (Día del Recuerdo), Israel conmemoró a los 23.928 soldados caídos en defesa del estado de Israel y víctimas del terrorismo.

El martes por la noche a las 20hs, se inició el día de recuerdo a través de un minuto en el que el país baja la cabeza, calla y escucha el sonido de las sirenas. Durante dicho lapso de tiempo no solo se detiene el habla, sino que también lo hace el trafico de todo el país; dado a que los ciudadanos a lo largo y ancho de Israel se bajan de sus autos y se paran al lado de sus autos a escuchar las sirenas.

Luego, a las 11hs sonó una segunda sirena de dos minutos marcando el inicio de la ceremonia principal de Iom Hazikaron en el cementerio del Monte Herzel en Jerusalem.

Por otro lado, se celebró una ceremonia en el centro Yad LaBanim ubicado en la capital del país en el que participaron el presidente de la Knesset Yariv Levin, la presidenta del Tribunal Supremo Esther Hayut y Primer Ministro, Benjamín Netanyahu. Este último declaró que Israel hará, “todos los esfuerzos posibles” con el fin de devolver a los cuerpos de los soldados de las FDI, cautivos por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza; agregando que se trata de “una misión sagrada que no vamos a dejar ir”.

El presidente de Israel, Reuven Rivlin también dio un mensaje a la población desde la ceremonia celebrada en el Kotel: “Desde aquí, quiero hablar con ustedes, los comandantes, los soldados, los que pronto se alistarán, la generación joven. Crecí de niño en una época en la que no teníamos un estado. Para mí, para los de mi generación, el Estado de Israel no es algo que deba darse por sentado. Este país fuerte y poderoso que ves fue establecido por el heroísmo y la dedicación de los jóvenes de tu edad … Hoy, la tarea de proteger al Estado de Israel, está sobre sus hombros. Recuerde, sin amor a la patria, dedicación a la misión, aspiración a la victoria, camaradería, propósito, ejemplo personal y pureza de armas, aquí no se establecerá un pueblo libre. La Fuerza de Defensa de Israel y el Estado de Israel, los necesitamos jóvenes, fuertes, unidos, unidos, unidos, decididos a echar una mano, decididos a seguir prevaleciendo, dispuestos cuando sea necesario, a pagar un precio”.

También se pronunció el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Aviv Kohavi: “Como parte de nuestro compromiso con la generación actual de soldados y sus familias, haremos todo lo posible para enviarlos únicamente a misiones dignas… Mejoraremos las capacidades de las FDI: en primer lugar, su capacidad para llevar a cabo misiones con éxito, pero no menos, para proteger y defender a los soldados”.

El último año, la cuenta de soldados caídos y víctimas del terrorismo lamentablemente se incrementó en 112. Cuarenta y tres de ellos eran soldados, policías y civiles de las FDI y sesenta y nueve veteranos discapacitados que fallecieron debido a complicaciones producidas por las lesiones durante su servicio.

Afortunadamente, a diferencia del año pasado, Iom Hazikaron pudo conmemorarse con menores restricciones “anticovid”. Se permitió que los familiares de los caídos sin pasaporte verde (documento otorgado a los vacunados y recuperados del covid, permitiéndoles una serie de beneficios de movimiento), pudieran asistir a las ceremonias.

