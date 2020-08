Un proyecto de ley propone cambiar quién puede hacer aliá

La Knesset espera debatir un controvertido proyecto de ley que redefiniría quién puede ingresar a Israel a través de la Ley del Retorno. Desde 1970, la ley y los beneficios de la aliá que la acompañan, se aplican a cualquier persona que tenga un abuelo judío. Una de las razones fue que las leyes de Nuremberg de los nazis se aplicaban a cualquiera que tuviera un abuelo judío.

Ahora, un proyecto de ley quiere cambiarla y que se aplique solo a cualquier persona con un padre judío. Según la Halajá, solo alguien con una madre judía se considera judío.

Smotrich, la propulsora del proyecto dijo que quiere evitar que la ley se aplique a un nieto de un judío como un paso en el camino para aplicar solo a los judíos según la Halajá. El proyecto de ley es apoyado por israelíes de todo el espectro político y religioso. Pero se opone a la coalición gobernante y es poco probable que se apruebe, incluso si los ultraortodoxos y los miembros del Judaísmo de la Torá Unidos violan la disciplina de la coalición y la votan.

“Amo a los inmigrantes y estoy feliz de que estén con nosotros, pero eso no tiene nada que ver con traer a cientos de miles de no judíos a Israel. Tenemos la responsabilidad del futuro del pueblo judío, del futuro de nuestra existencia”, escribió Smotrich.

Si su proyecto de ley no se aprueba, Israel podría tener tasas de asimilación que se acerquen a las de Estados Unidos y Europa, dijo. Actualmente hay unos 300 mil inmigrantes en Israel que no son judíos según la Halajá y la inmensa mayoría de ellos no se convierten. “Continuar trayendo a Israel a no judíos que no tienen conexión con el judaísmo debido a la cláusula de nietos podría causar una asimilación severa en el futuro, poner en peligro la continuidad del pueblo judío y cancelar la mayoría judía y el carácter del estado”, dijo.

El líder de Yisrael Beytenu quien nació en lo que ahora es Moldavia, advirtió que cambiar la ley aumentaría las divisiones dentro de la sociedad israelí. La ley, incluida la cláusula de los abuelos judíos, fue apoyada en el pasado por los principales líderes religiosos sionistas de la Knesset, dijo.

Otros calificaron el proyecto de ley como “antisemita y que desprecia la historia judía” e instaron a eliminarlo de la agenda de la Knesset.

