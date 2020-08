Un pasajero pidió bajarse del Uber al descubrir que el conductor era judío

Un conductor de Uber de 60 años fue víctima de un incidente antisemita en Melbourne después de que un pasajero le pidiera que detuviera su automóvil para dejarlo salir cuando descubrió que quien conducía era judío.

“Aproximadamente 45 segundos después de iniciado el viaje, el hombre me preguntó si mi nombre era Naftoli y si era judío. Cuando respondí que lo era, dijo que no quería que un judío lo condujera y pidió salir”, relató el conductor que llevaba una kippa en la foto de la aplicación Uber. “Me detuve junto a la acera y, mientras él salía, comenzó a llamarme por apodos como basura judía. Estaba bastante conmovido por esto y me preocupaba que me agrediera”.

La Comisión Antidifamación, la principal organización de derechos civiles de Australia, condenó este impactante incidente antisemita. El presidente de la comisión, el Dr. Dvir Abramovich, dijo en un comunicado que “esta horrible escalada del antisemitismo debe detenerse. El acoso, las agresiones verbales y la intimidación que revuelve el estómago contra los judíos se están convirtiendo en una característica de nuestra vida diaria, y me preocupa profundamente que esas palabras violentas puedan resultar en lesiones graves o la muerte”.

“Un estallido explosivo como este no solo traumatiza a la víctima, sino que hiere profundamente a toda la comunidad y la deja asustada y vulnerable. Puede ser una verdad incómoda para muchos, pero el aumento de ataques horribles contra los judíos está en marcha. Este aterrador incidente proporciona más pruebas de que los racistas están menos inhibidos a la hora de expresar su venenosa intolerancia, y es un triste recordatorio de que el antisemitismo sigue siendo un problema persistente. Los australianos de todas las religiones deben sentirse seguros, sin temor a ser objeto de difamación y abuso debido a su apariencia o religión”.

“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para abordar la creciente amenaza del antisemitismo en Australia. Este es un momento para unirnos en torno a nuestros valores compartidos de decencia y respeto y condenar tal indignación”, concluyó Abramovich.

El incidente se informó a la sede de Uber inmediatamente después de que se fuera el pasajero. Este incidente ocurrió solo unas semanas después de que un vendedor de Melbourne ofreciera artículos de estilo nazi en Facebook Marketplace.

