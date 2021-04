“Si estás cursando un período de infección activo, ya sea sintomático o no, la recomendación es no vacunar”

Radio Jai dialogó con Carlos Kambourian, médico pediatra, acerca del apabullante aumento de casos y las medidas restrictivas a tomar.

“Los números de casos de COVID-19 son verdaderos, no reales, porque la realidad marca que tenemos un 30% de positividad, por lo tanto la cantidad de casos positivos que tenemos es mucho mayor. Por eso digo que son números verdaderos, porque de acuerdo a lo que se busca y se testea, pero no marcan la realidad de lo que pasa de acuerdo a la serie de contagios que hay”.

Consultado sobre la vacunación del fallecido periodista Mauro Viale, Carlos nos dice: “La recomendación es que si estás cursando un periodo de infección activo, ya sea sintomático o no, la recomendación es no vacunar en ese proceso, ya sea del COVID o de muchas otras enfermedades como la varicela, sobre todo porque puede intensificar los síntomas, hay que superar la enfermedad para luego vacunar. No obstante, la vacuna no es la causante de las complicaciones que puedan surgir en el caso de Mauro por ejemplo, las complicaciones surgen a partir de la propia enfermedad y sus complicaciones”.

“Creo que eventualmente se va a cerrar todo, diría que está casi decidido, pero hay que ver cuando se aplica para que sea una decisión efectiva. No creo que esta medida lleve al control de la pandemia, sino que acompañan las otras medidas, aunque los aislamientos generalizados y prolongados como el del año pasado han desgastado la credibilidad del gobierno en cuanto a su estrategia frente a la pandemia. No va a haber otra opción más que tomar medidas restrictivas, porque al ritmo actual de la vacunación, las vacunas no van a paliar lo que estamos viendo y lo que vamos a ver”.

“Por lo general un paciente que ha dado positivo y necesita terapia intensiva requiere estar internado alrededor de veinte días, entonces en algunas instituciones hay ocupación plena y eso genera un embudo muy importante para los pacientes que siguen. Hoy en la Argentina no hay un esquema de derivación de pacientes único que permita la derivación entre sanatorios y hospitales públicos, eso nunca estuvo aceitado y para derivar a un paciente hay que esperar entre doce y veinticuatro horas, incluso los pacientes podrían estar internados en un pasillo, una situación que lo pone en más riesgo”. “El número de datos no muestra la realidad del trabajo de todos los días porque un paciente no puede ser derivado desde CABA a otra localidad por una cama”.

Según Kambourian: “En el momento cumbre de la pandemia la situación de la ocupación en las UTI fue bastante similar, no obstante hoy no estamos en el momento cumbre de la segunda ola, esto va a suceder en una semana probablemente, por eso hay un gran temor en el personal de salud ya que definitivamente todavía no llegó lo peor de esta etapa. Es alarmante el gran crecimiento de casos porque si sigue así el vaso va a desbordar, y cuando desborda no hay manera de evacuar”.

“Creo que hay que considerar muy fuertemente adelantar las vacaciones de invierno e incluso prolongarlas dos semanas más, eso lo hicimos en la epidemia de la Gripe A y funcionó muy bien porque bajó mucho los contagios. Estamos viendo que cada vez hay más jóvenes afectados por el virus, por eso digo que cuando la pandemia golpee fuerte seguramente veremos un aumento en el número de chicos infectados en las escuelas, me parece que las clases van a pender de un hilo”.

Finalmente, concluyó: “La vacuna china no tiene información publicada respecto a su efectividad y tampoco tiene publicada información acerca de la efectividad cuando se inocula con la segunda dosis, por lo tanto si uno fuera estricto, esta vacuna no debería estar siendo aplicada, por eso es importante que la ANMAT haga las aprobaciones pertinentes y no la recomiende”.

