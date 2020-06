Israel apura la anexión mientras retrocede respecto del coronavirus

La periodista Michelle Wigdorowitz, desde Israel, se refirió a dos temas que mantienen en vilo al país: los nuevos casos de coronavirus y la situación del llamado “Acuerdo del Siglo”.

“Estos últimos días hubo aumento de casos, se registraron ochocientos nuevos, específicamente”, comenzó contando Michelle y declaró que no hubo un retroceso, que los comercios continúan abiertos y funcionan normalmente. Lo que se hizo, subraya Michelle, es lo que se hizo siempre: “Escuela con casos, escuela que se cierra”. Lo que sí quedó suspendido por ahora es la actividad de los trenes, que deberían haber comenzado a funcionar hoy, lunes, y aunque no hay aún fecha de apertura, se pidió a los usuarios que adquirieran sus boletos con anticipación para evitar futuras aglomeraciones de público en los lugares de venta.

Para la semana próxima se tenía prevista la reapertura de teatros y espacios culturales, pero por ahora quedarán a la espera, según se vea cómo continúa la situación. En estos momentos hay 130 escuelas cerradas y 17 mil personas en aislamiento preventivo, entre alumnos y personal docente de escuelas y jardines que debieron cerrar.

Respecto de la anexión de Judea y Samaria, Michelle expresó. “Es un tema importante de discusión, en términos periodísticos está ganando agenda por sobre el tema del coronavirus”.

Hubo una marcha en la plaza Izjak Rabin, el último sábado, en la que manifestantes, especialmente de la izquierda, reclamaron bajo las consignas de “no a la ocupación, no a la anexión, sí a la democracia”.

En el mes de mayo se produjeron dos hechos que llamaron mucho la atención pública, uno de ellos, ocurrió el día 12 cuando el soldado Amit Ben Ygal fue asesinado en territorio palestino y (hoy justamente se detuvo a quién arrojara la piedra que le diera muerte). A partir de allí, empezó un escenario de mayor tensión, por lo que se pidió a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que estuvieran más atentos en territorio palestino, sobre todo desde el 21 de mayo cuando la OLP anunció la ruptura de los acuerdos con Israel en lo que tiene que ver con la seguridad. Por otro lado, el 30 de mayo se produjo la muerte de un ciudadano palestino, en Jerusalem, Yihad Elkhalak, un joven con problemas mentales, que no reaccionó a la voz de alto de los soldados israelíes, y terminó muerto. Eso generó un reclamo muy fuerte que acrecentó el clima de tensión, en el escenario de una probable anexión de Judea y Samaria, explica.

Consultada Michelle sobre el “Acuerdo del Siglo”, dada las prioridades de la agenda actual del presidente Trump, especialmente vinculada con las próximas elecciones en Estados Unidos, y el necesario apoyo del Presidente, con el que Benjamín Netanyahu necesita contar, la periodista afirmó: “Es el apuro que tiene Netanyahu, porque ese tema fue su principal promesa de campaña, y si no llegara a ser reelecto Trump, ya no contaría con su apoyo y ya no sería posible una anexión y “el gobierno de Israel lo sabe”, concluyó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.