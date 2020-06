“Estamos preparándonos para recibir una ola más grande de pacientes porque el contagio retornó”

Jorge Diener es Director Asociado de Hadassah International, y explicó en Radio Jai los resultados preliminares de la terapia con suero de pacientes recuperados aplicada a enfermos que no responden a otros fármacos.

“En Hadassah comenzamos este martes lo que puede convertirse en algo bastante revolucionario porque es el primer lugar en el mundo donde hicimos una vacuna pasiva con el plasma que recolectamos, y se le inyectó a la primera enferma que estaba grave en una situación donde ningún otro tratamiento tuvo éxito. Aplicamos lo que llamamos ‘vacuna pasiva’, este tratamiento de anticuerpos IgG, y la verdad que para nuestra alegría, los primeros resultados son esperanzadores porque ya hemos visto una mejoría”, expresó.

“También es muy interesante en el caso nuestro, por el rol que tiene Hadassah como líder en medicina en Israel, y en esta época del Covid, líder en innovar; también políticas alternativas a las políticas generales, y eso lo podemos hacer por ser un hospital independiente. A partir de esto entendimos que luego de una situación que fue bastante polémica, que tuvo que ver con la alta incidencia de positivos de Covid en las poblaciones judías ultraortodoxas, no tomamos eso como un problema, sino como una oportunidad de trabajar a partir de las buenas relaciones que tenemos con todas las comunidades de Jerusalem, y en este caso, la de hacer acuerdos con los líderes de las comunidades para organizar campañas de recolección de plasma de muchos de los positivos que hubo en la comunidad. Gran parte del plasma que se está usando para esta vacuna, viene gracias a la recolección que se hizo en las comunidades ultraortodoxas de Jerusalem que participaron activa y voluntariamente en la donación”, dijo Diener.

Aclaró también que “si uno hace la matemática mirando la pandemia mundial, una metodología como esta funciona, esto puede permitir que muchos pacientes graves puedan recibir este tipo de vacuna pasiva, porque la mayoría de los pacientes de Covid son asintomáticos o moderados, por lo cual no necesitan esta vacuna, que va a funcionar para los pacientes que llegan a estar graves, como una terapia inmunológica que les permita retroceder de los momentos finales de la enfermedad y salvarles la vida.

Los que llegan a esa situación pueden ser entre un 5% y 10% del total, uno tiene la esperanza de que alcanza con que un 20% de los asintomáticos donen su plasma para que esto se pueda hacer a nivel global”.

“Hay mucho trabajo que se está haciendo con plasma en todo el mundo. Este tiene algo muy especial como el último recurso para pacientes que si no fuera por esto ya irían camino al final”, aclaró.

Con relación a lo que algunos califican como rebrote o segunda ola de coronavirus en Israel, el Director de Hadassa International manifestó: “Estamos preocupados porque los números están creciendo exponencialmente. No estamos sorprendidos en el sentido de que sabíamos que el experimento de reabrir la actividad general, aunque fuera de una forma controlada, tenía un riesgo de contagio relativamente alto, y lo que estamos viendo ahora son los resultados de ese experimento. En el último día hubo más de 500 positivos, números que no teníamos hace dos meses. Esto nos lleva a los números de mediados de abril. Y a pesar de que se hablaba al principio de este rebrote, la mayoría asintomáticos y uno no veía un crecimiento en la cantidad de pacientes graves, en los hospitales se empieza a ver. Hasta hace una semana, en Hadassa teníamos tres pacientes de Covid y hoy tenemos 20. Uno puede decir que 20 sigue siendo un número menor pero de 3 a 20 es un 600%. A nivel estadístico marca un cambio en la tendencia de la curva. Estos son números que uno ve en lugares del mundo donde también se reabrió la actividad y este experimento en algunos lugares sale mejor, en otros lugares empieza a haber un rebrote”.

“Estamos preparándonos para recibir una ola más grande de pacientes, porque el contagio retornó y hay que ver cómo se van a tomar medidas para detener este nuevo rebrote”, aseveró Diener.

Respecto de la cantidad de testeos, explicó que “los tests de identificación de quién es positivo de Covid son un tema clave, lo que pasa es que hay que hacerlo de forma estratégica. No necesariamente a toda la población, pero sí hay que poder cubrir los espacios donde uno ve la infección y contenerla geográficamente. Esto es lo que se está tratando de hacer en Israel; los cierres de algunas áreas específicas en algunas ciudades tienen que ver con eso”.

“Estamos en el desafío de la etapa experimental de vivir con el Covid-19, y esperamos que en este segundo rebrote ya estemos en el pico y que a partir de acá empiece a bajar, pero estamos preparados para lo que tenga que venir si los números siguen subiendo”, concluyó.

