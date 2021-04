Graciela Ocaña: “Mi denuncia tiene que ver con los movimientos del Hospital Posadas”

Radio Jai dialogó con la diputada nacional Graciela Ocaña, quien opinó sobre el ´vacunatorio vip, y explicó cómo está la vacunación en la ciudad de Buenos Aires.

En los últimos días, Mario Secco, el intendente de Ensenada, había dicho que pondría a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño, a gobernar el conurbano bonaerense y que fracasaría a los dos días.

“No tengo dudas de que si pusiéramos a cargo a Larreta de cualquier gobierno lo haría exitosamente porque todos conocemos su vocación de transformar la realidad de la sociedad, de mejorar la calidad de vida, mejorar los servicios, y la posibilidad de que los ciudadanos tengan un acceso a ello”, argumentó Ocaña. “Lo que no entiende el intendente Secco, como muchos otros, es que la sociedad lo que quiere es vivir mejor y los vecinos del conurbano bonaerense quieren tener muchos de los servicios que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires”. “No porque tenga más dinero, sino porque organiza mejor los recursos”, señaló.

Además, se refirió a la logística de las vacunas: “La Argentina ha gestionado muy mal la adquisición de vacunas, ya sea por incompetencia, ya sea del ex ministro Ginés como de la actual ministra Vizzotti”. “El país no tiene la cantidad de vacunas suficientes, no solo las que había prometido el presidente que nos dijo que iba a haber 20 millones de dosis para vacunar a 10 millones de argentinos en enero y febrero”. “Encima que hay pocas, montaron todo un sistema para vacunarse primero los amigos del poder y militantes políticos”, marcó.

“Desde la denuncia que he hecho a partir de información que me ha llegado, tiene que ver con los movimientos desde el Hospital Posadas, lugar donde el Ministerio de Salud tiene las vacunas que son para inmunizar al personal del hospital y en el cual tienen un stock estratégico que se utilizó para vacunar a los amigos de Ginés, diputados, senadores y amigos del presidente”. “Es sumamente escandaloso e indignante porque hoy hay muchos adultos mayores, incluso profesionales de la salud, que no tienen la segunda dosis que estos vivos se pusieron”.

También se refirió a la discusión entre los diputados Carlos Heller, del oficialismo, y Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, en el que el primero afirmó que todos los diputados debían vacunarse por el cargo que ocupaban. “Varios de los diputados del Frente de Todos se fueron a vacunar diciendo que eran personal estratégico cuando la propia cámara había dictaminado unas semanas antes que los diputados no lo eran, sí para trabajar, pero no para la vacunación”, manifestó Ocaña.

Hace una semana, se habilitó en la ciudad de Buenos Aires la vacunación para los mayores de 70 años. Según la entrevistada, el tema en la ciudad “viene muy bien, se está vacunando aproximadamente a 12 mil personas por día, adultos mayores”. “Se ha otorgado turnos hasta el 15 de abril, que es hasta donde la ciudad tiene un stock de vacunas”. La ciudad de Buenos Aires no montó un vacunatorio vip como otras provincias argentinas, sino que se le dio prioridad al personal de salud y a los adultos mayores”, cerró Ocaña.

